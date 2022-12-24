Объявлены победители первой казахстанской премии в области искусства UMAI

Фото пресс-службы МКС РК

В Астане состоялась торжественная церемония награждения победителей первой Национальной премии в области искусства Umai. Для участия в конкурсе, который продлился 5 месяцев, поступило более 400 заявок. Вручение премии прошло в формате «Оскара» на Большой сцене театра «Астана опера», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Торжественную церемонию премии Umai открыл министр культуры и спорта Даурен Абаев и поздравил всех участников конкурса, пожелав представителям сферы искусства новых свершений на большом творческом пути. В целом, заветную статуэтку и денежные призы получили 19 лауреатов.

«Эта премия – дань уважения всем деятелям искусства, которые от столицы до самых маленьких глубинок своим трудом делают жизнь окружающих прекраснее и осмысленнее. Или, выражаясь словами Пикассо, «смывают пыль повседневности с души человека». Неслучайно эту награду мы назвали именем тюркской богини, олицетворяющей собой женское начало в природе и тепло домашнего очага. Ведь если сравнить государство с домом, то именно культура создает в нем уют, гармонию и красоту. Уверен, сегодня заветные статуэтки получат Мастера с большой буквы, чья виртуозность является индивидуальным отражением энергичного развития всего казахстанского искусства», – сказал Даурен Абаев.

Отметим, что победителей определили члены экспертной комиссии, имена которых до последнего момента оставались в секрете. Это было сделано для того, чтобы создать максимально честные условия.

Итак, лауреатами премии стали:

В номинации «Театральное искусство»:

«Оперное искусство» – лучшее исполнение мужской партии – ведущий солист «Астана Опера» Медет Чотабаев (партия Каварадосси, «Тоска», Дж. Пуччини). Лучшее исполнение женской партии – ведущая солистка «Астана Опера» Жупар Габдуллина (партия Аида, «Аида», Дж. Верди);

«Актёрское мастерство» – за лучшую мужскую роль премию получил Галымбек Оспанов (роль Генри Хиггинса, «Мой любимый ангел» по пьесе Б. Шоу. Режиссер – А. Оразбеков, Казахский национальный академический театр драмы имени Мухтара Ауэзова). За лучшую женскую роль премию получила Ольга Коржева (роль Марины Цветаевой, «Ars Amandi. Искусство любви». Режиссер – Г. Ефимова, Государственный академический русский театр для детей и юношества им. Н. Сац);

«Лучшая режиссура» – Фархат Молдагали за постановку «Король Лир» В. Шекспира. Казахский государственный академический театр для детей и юношества им. Г. Мусрепова;

«Лучшее художественное оформление спектакля» - Софья Тасмагамбетова, Павел Драгунов. Опера «Алпамыс» Е. Рахмадиева, Государственный театр оперы и балета «Астана Опера»;

«Лучший музыкально-драматический спектакль» – «Бөрте» Д. Исабеков. Туркестанский музыкально-драматический театр.

Пять премий определили в номинации «Хореографическое искусство»:

«Лучший танцевальный коллектив» - Танцевальный ансамбль «Аққу». Руководитель – Гульнара Мамбетова. Танец «Ене тәрбиесі». Актюбинская областная филармония имени Газизы Жубановой;

«Лучший исполнитель в балете» – лучшая солистка – Айнур Абильгазина, театр «Астана Балет». Лучший солист – Азамат Аскаров. Казахский национальный академический театр оперы и балета имени Абая;

«Лучший хореограф» - Мукарам Абубахриева, балет «Султан Бейбарс». Театр «Астана Балет»;

«Лучший балетный спектакль» – «Зов степи». Балет в 2-х частях, композиторы – К.Шильдебаев, Р.Гайсин, Т.Момбеков, К.Пино-Кинтана. Художественный руководитель – Алтынай Асылмуратова, Государственный театр оперы и балета «Астана Опера».

Три премии получили победители в номинации «Музыкально-исполнительское искусство»:

«Лучший традиционный исполнитель» (пение) – Диас Муратхан, театр традиционного искусства «Алатау» (Алматы);

«Лучший традиционный исполнитель» (инструменталист) – Жангали Жузбай, Казахский национальный университет искусств (Астана);

«Лучший музыкальный ансамбль» – «DUET CLASSIC» Ермек Курманаев / Анара Камельинова. Казахская государственная филармония имени Жамбыла (Алматы), Казахский национальный университет искусств (Астана).

В номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» три премии вручили:

За «Лучшее произведение декоративно-прикладного искусства» – Сауле Бапанова. Коллекция из войлока. Казахская национальная академия искусств имени Темирбека Жургенова;

За «Лучшую работу живописца/графика» – художник Вячеслав Люй-Ко «Возвращение Умай» (графика).

За «Лучший проект в современном искусстве» – Сакен Нарынов. Проект «Золотое сердце». Союз Архитекторов Республики Казахстан.

Конверт с именами победителей Cпециального приза «За лучший детский спектакль» символично в Год детей вынесли и открыли дети. Заслуженную награду из рук министра культуры и спорта РК Даурена Абаева получили Казахская национальная академия хореографии за балет «Роман бутона розы и мотылька» Рикардо Дриго и Мангистауский областной театр кукол за трилогию: «Айжан әжесінің ертегісі» (Сказки бабушки Айжан), «Қайта жаңғырған өрнек» (Оживший орнамент), «Дастархан». Режиссер – Надежда Насырова.

«Только в 2022 году нами было реализовано колоссальное количество проектов в сфере культуры и искусства. Помимо Umai, это творческий конкурс DALA DAUYSY, фестиваль традиционной музыки «Шертпе күй», конкурс вокалистов имени Розы Баглановой, конкурс юных пианистов «Astana Piano Passion», республиканский айтыс «Алтын домбыра», кинофестиваль «Евразия», литературная премия «Айбоз». Это еще неполный список. В следующем году подобных проектов станет еще больше», – резюмировал Даурен Абаев.

Грандиозной шоу-программе предшествовала выставка картин и эскизов в фойе театра, а также красная дорожка, отметили в МКС.