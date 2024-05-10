Автобусы с изображением Димаша появились в Бразилии

Проект, организованный поклонниками казахстанского артиста из Бразилии, будет длиться в течение 30 дней

Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash/

В Сан-Паулу и Бразилиа начали курсировать автобусы с изображением всемирно известного казахстанского певца Димаша Кудайбергена, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dimashnews.com

«Бразильский фан-клуб DQFCBrasil запустил проект «Димаш в дороге» для продвижения творчества Димаша. Междугородние автобусы, курсирующие с 6 утра до 23 вечера по улицам обоих мегаполисов, оснащены портретами Димаша с подписью: «Бросьте вызов своему восприятию и ощутите уникальный голос Димаша Кудайбергена, проверьте его по QR-коду», – говорится в сообщении.

Так, жители городов могут сканировать QR-код, размещенный на автобусах, на остановках и дорогах. QR-код направляет к одной из самых значимых композиций в творчестве Димаша — «SOS D’un Terrien En Détresse», которую артист исполнил в рамках Dimash Digital Show 2021 года.