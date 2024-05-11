Сборник казахских народных сказок на татарском языке презентован в Казани

Книги поступят в музейные, архивные и выставочные фонды Татарстана, передает Kazpravda.kz

Фото: МИД РК

Генеральное консульство Казахстана в Казани презентовало сборник «Казахские народные сказки» на татарском языке, сообщает МИД РК.

В сборник вошли казахские народные сказки, повествующие о богатой культуре, обычаях и традициях казахского народа.

В завершении презентации 30 экземпляров книг были переданы в мультилингвальный детский сад «Бала сити», обучающий по международной программе.

Кроме того, были продемонстрированы казахские музыкальные произведения и представлен мастер-класс национальной кухни.

Тираж перевода сборника на татарский язык составляет порядка 200 экземпляров. В ближайшее время книги поступят в музейные, архивные и выставочные фонды Татарстана.