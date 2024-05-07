Премьер поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества

Правительство
81

Он напомнил, что свыше 17 тыс. военнослужащих в кратчайшие сроки были мобилизованы и присоединились к аварийно-спасательным работам во время паводков, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

Глава правительства РК Олжас Бектенов поздравил соотечественников с Днем защитника Отечества.

«Дорогие казахстанцы! От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Значимость этого праздника заключается в общей решимости сохранять наши ценности и проявлять заботу к тем, кто в ней нуждается. В этом – истинное воплощение патриотического духа. Прошедшие паводки стали еще одним тому доказательством», - сказал Бектенов.

Он напомнил, что свыше 17 тысяч военнослужащих в кратчайшие сроки были мобилизованы и присоединились к аварийно-спасательным работам.

«Праздник День защитника Отечества позволяет нам в очередной раз отметить мужество и доблесть наших солдат и офицеров, безупречное исполнение ими долга перед Отечеством. Выражаю глубокую признательность за ваш самоотверженный труд в это трудное время и вклад в обеспечение национальной безопасности. Пусть ваши мужество и сила будут надежной опорой для Казахстана в любых испытаниях», - отметил глава правительства.

Он пожелал крепкого здоровья, мирного неба над головой и благополучия.

«Пусть каждый ваш день будет наполнен гордостью за служение своей стране!» - подчеркнул премьер.

#поздравление #Правительство #День защитника Отечества #Олжас Бектенов

Популярное

Все
Посвящение легендарным землякам
Пришли за покупками – попали на концерт
В Кызылорде дан старт строительству футбольного стадиона
Депутаты, спортсмены и волонтеры благоустраивают столицу
Казахстанские военнослужащие отстаивают интересы страны на спортивных аренах
По 8,5 миллиона тенге подъемных получат медики в селах Карагандинской области
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
В военно-патриотическом клубе растят настоящих защитников Отечества
Успех летчика куется на земле
Военнослужащие ДШВ совершили затяжные прыжки
Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет в Москве
До достижения критического уровня Урала осталось меньше полуметра
Сильная армия – гарант мира и процветания
Достойное служение праву
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Вопросы полицейским задает молодежь
Дэдпул из Казахстана
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 4 мая 2024 года № 43-НП
​​​​​​​Закон Республики Казахстан
Сноровку формирует тренировка
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Детей растить и Родину защищать
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
«Тот, кто песней степь восславил, нами не забыт...»
О дамбах и арыках: из опыта наших предков
«Я – в Астане, он – в Екатеринбурге, встретились посередине…»
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
Злые языки страшнее пистолета
Казахстан и Узбекистан: многовековые узы дружбы
Токаев принял главу КНБ
Урок на приусадебном участке
Казахский обретает статус языка межнационального общения
В Карагандинской области подрядчик приступил к завершающему этапу реконструкции трассы Караганда – Балхаш, которая длится уже пять лет
1 мая: историю появления праздника напомнили казахстанцам
Генпрокурор Берик Асылов отчитался перед президентом
Багдат Мусин освобожден от должности министра цифрового развития
Авиапассажирам необходимо заблаговременно приезжать в аэропорты - КГА
В Таразе изучают государственный язык с помощью… песен
День единства народа Казахстана: сколько этносов проживают в республике
Освоить государственный язык под силу каждому – это демонстрируют активисты областного Дома дружбы
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Целина: как это было
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
На Петропавловск идет огромный поток
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Спасти отечественных мукомолов от банкротства призывает сенатор
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Токаев поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья для граждан

Читайте также

Правительство выделило из резерва свыше 816 млн тенге на ре…
Премьер поздравил православных с праздником Пасхи
Овощи из Узбекистана и Таджикистана поступят на казахстанск…
Свыше 40 млрд тенге незаконных активов дополнительно обрати…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]