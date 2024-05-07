Премьер поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества

Он напомнил, что свыше 17 тыс. военнослужащих в кратчайшие сроки были мобилизованы и присоединились к аварийно-спасательным работам во время паводков, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

Глава правительства РК Олжас Бектенов поздравил соотечественников с Днем защитника Отечества.

«Дорогие казахстанцы! От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Значимость этого праздника заключается в общей решимости сохранять наши ценности и проявлять заботу к тем, кто в ней нуждается. В этом – истинное воплощение патриотического духа. Прошедшие паводки стали еще одним тому доказательством», - сказал Бектенов.

Он напомнил, что свыше 17 тысяч военнослужащих в кратчайшие сроки были мобилизованы и присоединились к аварийно-спасательным работам.

«Праздник День защитника Отечества позволяет нам в очередной раз отметить мужество и доблесть наших солдат и офицеров, безупречное исполнение ими долга перед Отечеством. Выражаю глубокую признательность за ваш самоотверженный труд в это трудное время и вклад в обеспечение национальной безопасности. Пусть ваши мужество и сила будут надежной опорой для Казахстана в любых испытаниях», - отметил глава правительства.

Он пожелал крепкого здоровья, мирного неба над головой и благополучия.