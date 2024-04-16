«Қаныштай бол! Стань как Каныш!» Такое напутствие получили молодые ученые

Общество
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Игорь Прохоров

В честь Дня науки и 125-летия со дня рождения Каныша Сатпаева в Национальном центре рукописей и редких книг в Астане организовали «круглый стол» и книжную выставку.

фото Игоря Бургандинова

– Основная цель нашей встречи – дань памяти и уважения великому ученому, благодаря которому казахстанская наука и передовые отрасли производства стали активно развиваться,­ – говорил директор Национального центра рукописей и редких книг Жандос Болдыков. – Особое внимание мы уделяем поддерж­ке молодых ученых, ста­раемся создать все условия для их исследований и участия в науч­ных мероприятиях. Сегодня к нам пришли преподаватели вузов, магистранты, бакалавры и школьники столицы. Глава государства постоянно призывает молодежь к образованию, культуре и науке. Нам всем нужно понимать, что без этих составляющих ни о каком развитии нашей страны говорить нельзя. Поэтому мы даем площадку для обмена мнениями молодым специалистам, чтобы они активно вливались в научную жизнь Казахстана и старались стать такими же учеными, как Каныш Имантаевич.

Участники «круглого стола» рассказали о вкладе академика Сатпаева в развитие не только науки, но и производства.

– Вся деятельность Каныша Сатпаева была посвящена служению Родине, – отметил научный сотрудник Национального центра рукописей и редких книг Мухамедкали Баймуханов. – В годы Великой Отечественной ученый возглавил Институт геологических наук. В соответствии с его научными разработками ударными темпами наращивалась мощность Балхашского медеплавильного завода, росло производство на предприятиях цветной металлургии Рудного Алтая. Для моторостроения срочно понадобился ванадий. У Каныша Сатпаева на примете были обнаруженные еще накануне войны на юго-западе Казахстана ванадиевоносные сланцы. И геологи в короткие сроки освоили это месторождение. Когда фашисты захватили Никопольское месторождение марганца в Украине, появилась опасность остановки всех металлургических заводов Урала, где ковалась оборонная мощь Советского Союза. Без марганца не могло быть брони для танков. Еще в первые годы своей работы в Жезказгане Каныш Сатпаев изу­чил Джезды – месторождение марганца. Буквально за 38 дней на Джездинском мес­торождении был построен рудник, и казахстанский марганец непрерывным потоком «потек» на уральские оборонные заводы.

В мае 1943 года Каныш Сатпаев писал: «Все колоссальные запасы недр Казахстана поставлены сейчас на оборону Родины. Каждые девять из десяти пуль, разящих гитлеровское зверье, отливаются из свинца, добытого в Казахстане. Больше половины танков и самоходных орудий одеты в броню, в которую вплавлен казахстанский молибден. Свыше одной трети гильз для патронов и снарядов, аппаратуры связи в действующей армии созданы также из сплавов казахстанской меди».

Ученые вспомнили и такую показательную историю. В 1947 году в составе правительственной делегации Верховного Совета СССР Каныш Сатпаев приехал в Англию. Быть в Лондоне и не посетить знаменитый геологический музей, в котором Британская империя собрала образцы минералов со всего мира, ученый, конечно, не мог.

Осматривая богатейшую экс­позицию, он остановился у одной из витрин, где увидел знакомые куски жезказганской медной руды. Но в пояснении было написано, что это образцы руды месторождения в Северной Родезии, входящей в знаменитый «медный пояс» Центральной Африки. Естественно, казахский геолог указал на неточность сотрудникам музея, которые его сопровождали. Однако те ему не поверили. Тогда Каныш Сатпаев попросил предоставить ему сколы с образцов, анализ которых подтвердил его правоту. Через несколько месяцев Каныш Имантаевич получил из Лондона письмо с извинениями и посылку, в которой были образцы руд месторождений Северной Родезии…

#выставка #центр #Сатпаев #книги #рукописи

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