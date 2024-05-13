Редкие рукописи XIX-XX веков обнаружили в мечети Семея

Сотрудники Национального центра рукописей и редких книг посетили с научной экспедицией область Абай, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: пресс-служба МКИ

В Семее участники экспедиции побывали в нескольких исторических местах. В местной мечети им удалось найти около тысячи экземпляров редких рукописей XIX-XX веков, 27 из которых были переданы в фонд Национального центра.

Среди них книга Абдуллы Руми на древнетюркском языке, сорок хадисов, муджрах для всех мусульман Советского союза.

В ходе посещения личной научной библиотеки ученого-историка Амантая Исаұлы делегации было передано 15 рукописей и редких работ ученого. В том числе книга «Ғылым халы», изданная в 1888 году, и «Тәржіма ғин әл ғалам», опубликованная в 1891 году, редкие книги из Казани, Орынбора, Уфы начала ХХ века.

«Богатая коллекция редких книг и рукописей, найденная в местной мечети, является бесценным наследием наших предков как неотъемлемая часть истории региона. Очень важно сохранить его», - считает руководитель отдела реставрации и консервации Сырым Ботабеков.

В ведомстве добавили, что основной целью экспедиций является формирование единого списка актуальных рукописей и редких книг на территории Казахстана, внесение их в государственный реестр.

После тщательного исследования рукописей начинается работа по их реставрации.