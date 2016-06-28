Свежий выпуск
​Очаг просвещения и культуры
Валентина ФИРОНОВА

Организаторами мероприя­тия, участие в котором приняли руководители библиотек, представители творческой интеллигенции и общественные деятели, выступили Министерство культуры и спорта и Национальная академическая библиотека РК.

Открывая встречу, директор департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта Актоты Раимкулова отметила, что библиотеки как многофункциональные центры информации, образования и знаний вносят большой вклад в развитие информационного общества, способствуя созданию равных возможностей для всех казахстанцев, и обеспечивают доступ им к непрерывному образованию, исследованиям, инновациям, архивам и редким рукописям.

– Впервые Министерством культуры и спорта создан художественный совет по вопросам библиотечного дела, – сделала акцент А. Раимкулова. – Это наглядное свидетельство того, что библиотеки становятся активными проводниками индустриально-инновационного развития страны и способствуют формированию общества, состоящего из информированных граждан, активно участвующих во всех сферах жизни государства.

Спектр вопросов, который обсудили представители библиотечного сообщества, достаточно широк и актуален. На заседании говорилось о национально-культурной идеологии как факторе общественного консенсуса, о стратегии развития библиотек, направлениях деятельности Казахстанской национальной электронной библиотеки (КазНЭБ), информационно-инновационной политике и основных тенденциях информационного обслуживания. Не остались в стороне и вопросы кадрового потенциала.

С обстоятельными сообщения­ми о достижениях и назревших проблемах на заседании выступили исполнительный директор ГУ «Библиотека Первого Президента – Лидера нации» Бейсенбай Жумабеков, руководитель Национальной академической библиотеки РК Умутхан Муналбаева, руководитель Восточно-Казахстанской областной библиотеки им. А. Пушкина Хабиба Акжигитова, руководитель Карагандинской областной универсальной научной библиотеки им. Н. Гоголя Дина Аманжолова и другие.

С одобрением собравшиеся отнеслись к предложению руководителя Национальной библиотеки РК Жаната Сейдуманова, сделавшего акцент на необходимости разработки законопроекта «О библиотечной деятельности». По его словам, сейчас работа библиотек регулируется Законом «О культуре», в котором есть нормы, касающиеся национальных библиотек, но в целом вопрос по библиотечной сети не отрегулирован.

– В этом документе, – сказал он, – необходимо прописать нормы комплектования фондов областных и городских библиотек обязательными экземплярами изданий. Пока эти вопросы стоят очень остро. И в первую очередь потому, что у местных властей не хватает средств на укомплектование.

Другой, не менее назревшей необходимостью стало учреж­дение Дня библиотекаря. С этой инициативой на заседании выступила руководитель Национальной академической библиотеки РК У. Муналбае­ва.

– В Казахстане есть День гео­лога, медицинского работника и другие профессиональные праздники, но нет Дня библиотекаря, посвященного тем, кто несет людям знания, – подчерк­нула она. – В нашей стране свыше 11 тысяч библиотек, и те, кто работает в них, заслужили того, чтобы у них был свой праздник.

Не менее запоминающимся событием этого дня стала и встреча с тюркологом, доктором филологических наук Александром Гаркавцом, презентовавшим книгу «Кодекс Куманикус» (Codekc Cumanicus «Словарь кипчакского языка» как память куманского (древнекипчакского) языка в XIV в., 1303 г.), написанную по рукописи, полученной из Национальной библиотеки Маркиана в Венеции.

Кроме того, желающие смогли посмотреть фильм Сергея Снежкина «Так сложились звезды» – очередной части киноэпопеи «Путь Лидера». Не осталась без внимания собравшихся и книжная выставка «Опора – независимость, цель – стабильность, сила – единство!», посвященная 25-летию Независимости нашей страны.

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