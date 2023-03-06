Очередная победа Шавката

Все фанаты смешанных единоборств мира, а особенно казахстанские болельщики, с нетерпением ждали очередной выход на ринг нашего самого известного файтера Шавката Рахмонова. И вот этот бой состоялся. В воскресенье утром на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (США) наш соотечественник добился очередной яркой победы – на этот раз над известным американцем Джеффом Нилом.

В главном карде номерного турнира 28-летний казахстанец по прозвищу Номад в третьем по значимости бое дня встретился с седьмым номером мирового рейтинга в полусреднем весе – 32-летним североамериканцем, который, кстати, провалил взвешивание перед поединком, оказавшись немного тяжелее заявленного веса.

Но это не помешало Шавкату одержать 17-ю победу кряду в своей карьере и пятую победу именно в рамках лучшей лиги среди единоборцев мира – Ultimate Fighting Championship (Абсолютный бойцовский чемпионат). Причем, и это уникально, Рахмонов выигрывал всегда досрочно. В свою очередь теперь у Джеффа Нила 5 поражений и 15 побед в 20 проведенных боях.

Сразу же скажем, что поединок не был легким, но в победе казахстанца никто не сомневался. Шавкат очень хорошо провел первый и второй раунды, а в третьем хоть и доминировал, но однажды пропустил довольно мощный удар, однако выстоял. Более того, Рахмонов не стал доводить поединок до решения судей, почти под самый занавес встречи он поймал соперника на удушающий прием – и победил! Уже завтра казахстанец гарантированно поднимется в рейтинге UFC, а в скором времени получит возможность биться и за чемпионские пояса.

Сразу после боя Рахмонов говорил, что у него был сильный соперник, которого еще никто не побеждал досрочно в UFC. Вдохновленный победой, наш спортсмен бросил вызов таким топовым бойцам, как Колби Ковингтон, а также победителю боя Леон Эдвардс – Камару Усман.