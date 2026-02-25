Очередная сельхозярмарка пройдёт в Астане в эти выходные

Сельское хозяйство,Столица
111
Дана Аменова
специальный корреспондент

На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане 28 февраля и 1 марта будет проходить очередная городская сельскохозяйственная ярмарка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое по выгодным ценам.

Мероприятие будет проходить 28 февраля и 1 марта с 10:00 до 19:00 в ТЦ «Keryen Joly» по адресу: Шоссе Алаш, 35Б.

Для удобства посетителей рядом с местом проведения ярмарки курсируют автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317.

 

#выходные #продукция #сельхозярмарка

Популярное

Все
Назначен новый командующий региональным командованием «Оңтүстік» Нацгвардии МВД РК
Учебник как инструмент успеха
Конституционное проявление Справедливого Казахстана
Чтобы быть в авангарде технологического прогресса
На стыке жанров, стилей и идей
ФК «Окжетпес» будут спонсировать аграрии региона
Искусство света и тьмы
Генерация будет увеличена
Для новых спортивных достижений
Армия открыла двери в вузы
Навестили ветерана-долгожителя
И дамба есть, и проблемы остались
Жемчужина региона
Не все готовы к встрече вешних вод
Испытание Софией
Возьмите церий, возьмите литий!
В этом году планируется трудоустроить свыше полумиллиона человек
Драмы в стартовых поединках
Две бронзы от мушкетеров
От угледобычи – к комплексам глубокой переработки
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Морозы возвращаются в Казахстан
Софья Самоделкина обновила личный рекорд на Олимпиаде в Италии
На службе Отечеству
IT-таланты представят Казахстан на международных чемпионатах FIRST в 8 странах мира
Казахстан стал крупнейшим партнером Wabtec по производству локомотивов
История региона в живописи
Схему хищения из бюджета в сфере образования раскрыли в Туркестанской области
В кинотеатрах Казахстана массово транслируются видеоролики в поддержку Конституции
Вновь в строю офицеры запаса
Карло Анчелотти станет самым высокооплачиваемым среди тренеров сборных
Не только сильные, но и красивые
Farabi University – стратегический центр науки, инноваций и национального развития
Юные хоккеисты Astana Team выиграли международный турнир в Канаде
Алматинский апорт выходит на экспорт
Сахарный завод работает стабильно
Весенние бонусы: как казахстанцы отдохнут на 8 марта и Наурыз
Президент поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан
«Ордабасы» сменил владельца
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Притяжение Земли
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Буханка хлеба по 70 тенге
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста

Читайте также

0-9 классы первой смены перевели на «дистанционку» в Астане
Посевы риса в Кызылординской области уменьшат в пользу мене…
Предельная цена на дизтопиво для сельхозпроизводителей утве…
Площади под масличные и кормовые культуры увеличат в Казахс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]