На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане 28 февраля и 1 марта будет проходить очередная городская сельскохозяйственная ярмарка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое по выгодным ценам.

Мероприятие будет проходить 28 февраля и 1 марта с 10:00 до 19:00 в ТЦ «Keryen Joly» по адресу: Шоссе Алаш, 35Б.

Для удобства посетителей рядом с местом проведения ярмарки курсируют автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317.