Очередного подозреваемого в создании финпирамиды экстрадировали из Испании в Казахстан

Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщается, сотрудники Генпрокуратуры, Интерпола МВД РК при содействии МИД РК из Испании экстрадировали подозреваемого за участие в транснациональной организованной группе, связанной с деятельностью финансовой пирамиды.

Он подозревается в том, что в период с 2016 по 2017 годы в группе граждан из других стран создали компанию Questra Holding. Для беспрепятственного распространения финансовой пирамиды на территории разных государств в интернет сетях были созданы веб-сайты с информацией о продаже вымышленных инвестиционных портфелей компании. Таким образом группа обманула более 800 граждан и причинила им ущерб на сумму свыше 1 млрд тенге.

— По данному факту начато досудебное расследование и подозреваемые были объявлены в международный розыск. В декабре 2022 года один из фигурантов по экстрадиционному запросу Генпрокуратуры РК был задержан на территории Испании. В настоящее время он водворен в следственный изолятор в Астане. За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества, — сообщили в надзорном органе.

В Генпрокуратуре добавили, что экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря наличию договора между РК и Испанией о выдаче от 21 ноября 2012 года.