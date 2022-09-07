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Очередной этап реформ
Ляззат Нуркатова, руководитель группы стратегического анализа КИОР

Решение о политической перезагрузке, озвученное в Послании, – важнейший шаг Главы государства, имеющий особое значение. После прошедшего референдума по конституционной реформе это очередной этап реализации президентской программы реформ.

Внеочередные выборы создадут правовую основу для более эффективной и сбалансированной модели взаимоотношений государства и общества.

Законодательное принятие решений о выборах президента осенью нынешнего года и парламентских выборах в следующем году будет означать окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. Эта политическая реформа значительно усилит представительную ветвь власти, укрепит систему сдержек и противовесов, повысит субъектность маслихатов. Внедрение смешанной мажоритарно-пропорциональной модели избрания депутатов Мажилиса и областных маслихатов позволит в более полной мере охватить весь спектр взглядов и мнений избирателей.

Послание Президента играет важную роль в дальнейшем развитии страны. При этом обозначенные стратегические направления государственной политики по всему спектру ключевых вопросов станут важным этапом в достижении цели построения нового и справедливого Казахстана.

Последовательность намеченного курса, континуальность политики Касым-Жомарта Токаева подтверждаются конкретными решениями. Президент, являясь гарантом Конституции, задал совершенно новые стандарты политической системы с понятными, прозрачными правилами игры.

Еще одна новелла Послания – кредитование молодежи под 2,5% и льготы для обучающихся по результатам обу­чения от 30% до 100%. Безусловно, это перераспределение ответственнос­ти между родителями, учащимися и образовательным учреждением. Но возникают риски, связанные с неосвое­нием уже существующих программ поддержки молодежи.

Государственные органы должны четко и внимательно отработать механизмы реализации с учетом потребности современной молодежи и региональной специфики, так как иначе может последовать обратный эффект, например, закредитованность молодежи в связи с низкими доходами и слабой привлекательностью государственных мер поддержки.

Президент подчеркнул, что целью экономической политики выступает инклюзивный рост благосостояния наших граждан. А достичь этого можно через стимулирование частной предпринимательской инициативы, обеспечение равных возможностей для всех, справедливое распределение национального дохода.

Каждая семья должна получить реальную отдачу от использования национальных богатств страны. Символично, что именно первого сентября Президент дал старт совершенно новой программе «Нацфонд – детям», это исторический шаг на пути построения справедливого Казахстана.

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