Очередной сезон обучения в Школе аналитики стартовал в Сенате

Фото: Сенат парламента РК

Сегодня в Астане стартовало обучение в четвертом потоке Школы аналитики, конкурс в который в этом году оказался самым высоким: 12 человек на место.

С приветственной лекцией перед слушателями по традиции выступил Председатель Палаты Маулен Ашимбаев, он также поделился рекомендациями из собственной практики. В ходе реализации этого общественного проекта со своими лекциями перед участниками также выступят известные казахстанские и зарубежные эксперты, представители международных и научно-исследовательских организаций.

Приветствуя участников нового потока, Председатель Сената подчеркнул, что Школа аналитики – это не только место для получения новых знаний, но и площадка для нетворкинга, экспертного взаимодействия единомышленников, обмена идеями, совместной разработки оригинальных проектов, нахождения путей решения многих актуальных вопросов, организации различных аналитических, социальных и иных проектов.

Наряду с этим, как отметил Председатель Сената, этот общественный проект способствует совершенствованию аналитических навыков молодых специалистов, работающих на государственной службе, в бизнесе, международных организациях и других отраслях. Так, в этом году программа курса будет выстроена вокруг темы: «Аналитика и цифровые инструменты в Data-driven decision-making». Обучение пройдет по 7 ключевым направлениям, касающимся навыков критического мышления и методов анализа, аналитики и Big Data, стратегического планирования и работа со статданными, Data Governance & AI, пространственного аспекта и международных стандартов в подготовке аналитических материалов, а также Data-driven decision-making и работы с текстом.

«Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев неоднократно подчеркивал важность подготовки новой волны профессионалов, обладающих хорошими аналитическими способностями и навыками. В современном мире, когда каждое решение требует учета большого количества факторов, аналитика становится стратегическим инструментом как для государственных органов, так и для бизнеса. При этом важно гармоничное сочетание аналитических способностей и современных цифровых возможностей. Школа аналитики – это наш вклад в выполнение данной стратегической задачи. В этом году, как и прежде, обучение будет вестись известными казахстанскими и зарубежными экспертами, которые имеют большой опыт в своих сферах», – сказал Маулен Ашимбаев, обращаясь к слушателям.

Отметим, что по итогам рассмотрения порядка 700 заявок, конкурсной комиссией для участия в проекте было отобрано 60 человек. Это специалисты с опытом работы в разных сферах, включая аналитические структуры, систему госуправления, национальные компании, а также в исследовательских институтах и имеющие научную степень PhD.

В своей лекции Маулен Ашимбаев акцентировал внимание на концептуальных аспектах аналитической работы. В ходе обсуждения состоялся разбор кейсов и анализ трендов в сфере аналитики, в том числе, касающихся применения цифровых инструментов в государственном управлении и принятии решений.

«Идеология Школы аналитики заключается в формировании нового поколения профессионалов, способных критически мыслить, находить инновационные решения и формулировать нестандартные стратегии, которые будут способствовать мощному и инновационному развитию нашей страны», – сказал Маулен Ашимбаев и поделился кейсами из личного опыта в исследованиях, совершенствовании практических навыков.

Одной из особенностей занятий в Школе аналитики является укрепление навыков командной работы. Помогать развивать этот soft skill участникам будут специально приглашенные менторы – отраслевые эксперты, представители государственных структур, научных и международных организаций, которые привлекаются к такому наставничеству на волонтёрской основе. Кроме того, участники были распределены по группам для подготовки совместных проектов по семи направлениям, включая инклюзию в образовании, гендерное развитие, альтернативную энергетику, трудовую миграцию.

В первый день обучения в качестве лектора также выступил президент Института искусственного интеллекта Sinovation Venture доктор Кай-Фу Ли, а эксперт по стратегическим и кризисным коммуникациям Ербол Исмаилов провел фасилитационную сессию по командообразованию и погружению в курс.

В течение предстоящих восьми недель обучения также запланированы лекции Президента Nazarbayev University, профессора Вакара Ахмада, автора книги «Пиши, сокращай» Максима Ильяхова, директора Казахстанского института стратегических исследований Еркина Тукумова. В качестве спикеров также выступят представители государственных органов и международных научно-исследовательских организаций, среди них советник Президента страны Куанышбек Есекеев, председатель Национального банка Тимур Сулейменов, министр цифрового развития Жаслан Мадиев, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Жандос Шаймарданов, председатель правления «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова.

Отметим, занятия будут проходить каждую субботу до 1 марта этого года. По итогам обучения участниками будет выпущен сборник аналитических материалов, который направят в работу депутатам Парламента и профильным государственным органам в качестве рекомендаций.

Видеолекции экспертов доступны на официальном YouTube-канале Школы аналитики - https://www.youtube.com/@SchoolofAnalytics. Напомним, что на этом YouTube-канале уже опубликованы в свободном доступе лекции спикеров предыдущих трех потоков Школы аналитики.