Очередной сообщник Мухтара Аблязова возвращен в Казахстан

Из международного розыска возвращен еще один сообщник Мухтара Аблязова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по противодействию коррупции.

По уголовному делу в отношении бывшего топ-менеджмента АО «БТА-Банка» с 2011 года в розыске находился номинальный директор ТОО «Новый Калкаман» Пак Виталий Леонидович.

«В 2006-2008 годы посредством незаконного кредитования данной компании Мухтаром Аблязовым и его сообщниками похищены денежные средства на сумму более 8,9 млрд тенге.

В 2019 году Пак установлен на территории КНР (город Ченду).

После проведенной должной разъяснительной работы с близкими родственниками и адвокатом подозреваемого Пак изъявил желание возвратиться в Казахстан, о чем направил письменное заявление», – проинформировали в Антикоре.

27 августа этого года при содействии Интерпола МВД РК Пак прибыл из Ченду в Алматы и водворен в следственный изолятор.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 7 июня 2017 года в Алматы бывший глава АО "БТА Банк" Мухтар Аблязов заочно был приговорен к 20 годам лишения свободы в Казахстане за создание и руководство преступным сообществом, хищение денег БТА Банка и их легализацию (отмывание), незаконное использование денег банка и злоупотребление полномочиями, создание и руководство ОПГ.

27 ноября 2018 года приговором суда в Жамбылской области беглому банкиру Аблязову заочно назначено наказание в виде лишения свободы пожизненно за организацию убийства банкира Ержана Татишева, совершенного группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму.

Аблязов и его сообщники похитили свыше 7,5 млрд долларов.

В августе 2019 года был вынесен приговор 7 сообщникам Аблязова, добровольно возвратившимся из розыска: Артур Трофимов, Максим Хаблов, Анар Абдихаимова, Ержан Кадесов, Анатолий Погорелов, Валерий Налобин и Зауре Джунусова.

29 октября 2020 года из Грузии экстрадировали бывшего члена правления – управляющего директора БТА Банка Асылмурата Рамазанова.

4 марта 2020 года из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован бывший управляющий директор АО "БТА Банк" Рустам Ибрагимов. 15 октября 2020 года суд приговорил последнего к 5 годам лишения свободы с лишением права заниматься профессиональной деятельностью в банковских организациях сроком на 3 года.

В апреле 2021 года по делу Аблязова сообщалось о досудебных расследованиях в отношении 14 подозреваемых, находящихся в международном розыске.