Да простят меня мои соотечественники, но что ж это такое делается? Какая-то повальная безответственность, разгильдяйство и легкомысленность, честное слово.

Поясню. Уж сколько говорено и писано на эту тему, но такое ощущение, что многие не желают ничего видеть и слышать, внимать голосу разума и подавно, и все из природного упрямства и отчаянной веры в какие-то дурацкие теории и заговоры.

Никуда не исчезли другие болезни, природные катаклизмы, семейные драмы, военные конф­ликты. На фоне пандемии все эти раны человечества и планеты ярче кровоточат. Так почему же остаются еще скептики и «знатоки», мало того что проповедующие всякого рода несуществующие (!!!) заговоры, так еще агитирующие за плоскую Землю, рептилоидов, застывших в камнях древних монстров и прочую околонаучную белиберду? Антиваксеров даже упоминать уже не хочется.

Очнитесь, люди! Оглянитесь вокруг. Конечно, всегда проще думать, что уж со мной-то этого не произойдет, меня минует участь быть обманутым, обворованным, заболевшим, преданным… И по собственному опыту могу утверждать, что это не легкомыслие и не упрямство, скорее, потаенная надежда. Не буду голословной, приведу несколько примеров из жизни своей семьи.

Знаете, когда в прошлом году пошла ковидная атака и разрасталась паника, я была относительно спокойна. Нет, не потому, что столь самоуверенна. В конце концов, у меня есть глаза и уши, а также мозг, воспринимающий и анализирующий. А еще прекрас­но помню, как в детстве папа учил меня плавать и приговаривал: «Никогда, ни при каких обстоятельствах не поддавайся панике. Вода не терпит суеты. Чуть только начнешь хаотично барахтаться и паниковать – утонешь».

И поверьте, это работает не только на воде. Прошлый год стал испытанием для всех, и наша семья старалась уберечься от коварного вируса, соблюдая элементарные меры безопаснос­ти. Мы свели контакты к минимуму, без особой надобности носа из дома не высовывали, пытались объяснить скептически настроенным друзьям и знакомым о необходимости поберечься.

Но как бы мы ни старались, вирус не обошел нас стороной. Ведь вокруг – на улице, в подъезде, лифте, магазине, автобусе – люди, и не все из них ответственны и дисциплинированны.

Сначала заболела мама – хронический астматик. Хвала небесам, все обошлось. Позже переболели и мы с супругом, благо в достаточно легкой форме. Слышала о случаях заражения среди друзей, знакомых, соседей и коллег. К счастью, с благополучным исходом.

Гром грянул 2 января года нынешнего. От нас ушла бабушка. Нет, она не болела ковидом. В заключении было написано «ишемическая болезнь сердца». Поэтому сейчас, когда вижу и слышу от многих стенания о чипировании, всемирном заговоре и зомбировании, лишь горько улыбаюсь. Некоторые (в частности антиваксеры) настолько увлеклись борьбой против несуществующего врага, что немного оторвались от реальности.

А реальность такова: ковид существует, от него есть спасение, принимаются меры, но помимо него есть и другие болезни, другие проблемы. Просто нужно немного перестроить свое мироощущение с панических настроений на адекватное восприятие. И, быть может, фокус внимания сместится от борьбы с ветряными мельницами на сохранение собственного здоровья и жизни.

Да, начало 2021-го в нашей семье не предвещало ничего хорошего. Все мы знаем эту поговорку про то, как встретишь новый год... Но тут уж не до слез и истерик, нужно брать себя в руки и заниматься скорбными хлопотами – провожать ушедшего от нас в последний путь. И речь сейчас не о поминальных обедах и пышных церемониях. Не хочу задеть ничьи религиозные и родственные чувства, но помянуть почившего близкого можно и просто молитвой, словами от сердца, стоя у его могилы или в храме. Сделать какое-то доброе дело в память о человеке, посадить дерево в конце концов.

...Мне и родным не раз пришлось посетить кладбище в этом году. Уходили друзья, дальние родственники, близкие сердцу люди. Больнее всего, когда человек находится в больнице, а ты даже навестить его не можешь, получая новости по телефону. Так произошло с моим свекром.

В силу возраста и проблем со здоровьем он не смог привиться, когда появилась такая возможность. Будучи пенсионером, жил полной жизнью, работал. Конечно, соблюдал меры безо­пасности. Но… видимо, безответственность окружающих и роковое стечение обстоятельств сыграли свою роль.

В ковидное отделение больницы, конечно, нас не пускали. Вся информация только онлайн. Изматывающие душу сообщения о проценте поражения легких, перевод на аппарат, реанимация, кома…

Знаете, что самое страшное? Каждый раз, слыша грохот падающей на деревянную крышку земли, я оглядывалась. И с горечью отмечала, как много свежих захоронений. Смотрела на таблички и понимала – люди уходят не только от старости и долгой болезни.

Честно говоря, в минуты отчаяния и упадка спрашиваешь у пустоты: «Ну что, что еще должно произойти? Почему люди не хотят поберечь если не окружающих, то хотя бы самих себя?» Нет ответа.

Но как бы тяжело и больно ни было, надо двигаться вперед ради себя, семьи, друзей. Жизнь-то продолжается, солнце будит нас каждое утро, продуктивная осень сменяет летнее безделье, рождаются дети – ход времени не остановить. И раз уже планета продолжает свое движение, нам-то сам Бог велел. Берегите себя и своих близких!