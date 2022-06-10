Один из самых возрастных, трудолюбивых и добрых дворников живет и работает в Нур-Султане

Любимый дворик Закена-ата

Неделю назад Задабек Касымбайулы Жетписбаев отметил 76-летие. Последнюю дюжину лет он работает в Общественном объединении «Мерей Интерконти». Дядя Закен, как все его здесь зовут, следит за порядком в небольшом, но очень уютном дворе в центре правобережья. И совсем не хочет уходить на заслуженный отдых.

Подтянутого, с очаровательной улыбкой и в аккуратной униформе Закена-ата мы застали с лопатой в руках. В небольшом японском садике разместились нежные березки, голубые ели, ароматные сосны, карагачи и тополя. Аккуратно высаженные цветы еще только подрастают. Не разросся и вьюнок, для которого бережно вытянуты вдоль стен специальные нити.

– Если придете чуть позже, здесь все будет утопать в зелени, – встречает нас председатель местного КСК Людмила Геннадьевна Ряднева. – А зимой какая красота, повсюду иллюминация. И все благодаря ему. С 2013 года работаем вместе. Дядя Закен, конечно, трудяга. Дай Бог ему здоровья!

– Целыми днями Закен-ата что-то делает, никогда не видела, чтобы он просто на лавочке сидел. В таком возрасте не все могут так ответственно трудиться, – подключается к разговору давняя жительница дома Гульсара. – Он очень хороший! В том, что у нас так красиво, его заслуга. Постоянно поддерживает порядок и чистоту. Все гости удивляются, когда приходят.

Сам Закен-ата очень скромный. Широко улыбается и кивает головой. Родом он из села Карабулак Зайсанского района Восточно-Казахстанской области. В советское время работал водителем большегрузов. А в 1990-х, получив во владение небольшой надел, создал крестьянское хозяйство «Айна». Выращивал картошку, пшено, гречиху, собирал сено для домашнего скота. Тогда и прикипел к работе на земле, получил навыки, которые сегодня помогают в садоводстве.

С супругой Кульжикен пара воспитала четверых детей, за которыми потом и переехали сначала в Караганду, а затем уже в столицу.

– Папа настолько включился в работу, он этим буквально живет! Рассказывает про каждый посаженный цветочек, переживает за каждое деревце. Ни в какую не хочет сидеть дома, сколько бы мы, дети, его не уговаривали. Даже в пандемию не могли удержать, все стремился в свой любимый двор. В отпуск на неделю с трудом выходит и то съездит с мамой в Зайсан и сразу обратно, – рассказывает дочь Айна Задабек.

– А что мне дома сидеть? – с улыбкой отвечает родитель. – После выходных в понедельник встаю весь разбитый «от отдыха». Лучше на работу ходить, здесь я не устаю, ведь движение – это жизнь.

Подъем в шесть утра. Кстати, на работу он всегда ходит при параде – в костюме-двойке – и только накидывает сверху халат. К семи часам добирается до любимого двора и до пяти вечера находится на «боевом» посту. Подмести, собрать мусор, вычис­тить немаленькую территорию подземного паркинга, полить и прополоть садик… Дел хватает.

Даже во время интервью Закен-ата по ходу подбирает фантики от конфет. Раньше, говорит, гораздо больше мусорили, а сейчас все уже привыкли к чистоте и сами стараются ее поддерживать. Да и как тут кинуть окурок мимо урны, если дворник все время начеку: увидит – отчитает.

Бывает, дети ненароком сорвут цветочек и бросят. Расстраивается тогда аксакал. Для него это не просто место работы, а второй дом. Зимой, если снега много, или в листопад не смотрит ни на часы работы, ни на выходные – не ­уйдет пока не вычистит.

– Главное, чтоб жильцы были довольны, – считает наш герой.

Всех жителей многоэтажки знает в лицо, а они его в свою очередь любят и уважают. Не только за безупречную работу, но и за доб­рый веселый нрав. В прошлом году, когда Закен-ата вместе с женой заболел ковидом, всем домом собирали деньги на гостинцы. По иронии судьбы лечились они в ковидном госпитале, расположенном буквально через забор.

– Так он с седьмого этажа умуд­рялся разглядывать наш двор и звонил постоянно, мол, полили мы палисадник, убрали ли мусор, – смеется Людмила Геннадьевна. – Даже в больнице душой болел за свое дело!

Старожил этого дома Элла Николаевна, тоже садовод-любитель, постоянно подкидывает новые идеи, а то и семена или саженцы интересные привезет. Даже голландские тюльпаны как-то вместе высаживали. Лилии, геор­гины здесь каждое лето. Как-то калину посадили, а буквально на днях – миндальное дерево. Пока оно болеет, приживается, дядя Закен уделяет ему особое внимание.

И растения отвечают на такую любовь и заботу, все цветет и благоухает. Веселый жизнерадостный нрав Закена-ата всем по душе. Оказывается, в молодости он был настоящим конферансье, вел концерты в сельском Доме культуры, пел в хоре, с которым гастролировал по соседним аулам.

Творческая жилка передалась и его детям. Он очень гордился, когда его дочери Айна и Лаура окончили факультет журналис­тики. Оба сына аксакала – предприниматели, старшему уже больше пятидесяти. Детей он всегда учил быть дружными и даже во взрослом возрасте хранить семейное единение. Так и говорил им: «Мое счастье – видеть вас вместе».

– Я счастливый человек, – признается Закен-ата. – У нас с супругой девять внуков и уже три правнука – Диас, Сымбат и Али! Все живут хорошо, а что мне еще надо? Есть любимое дело, буду работать, пока силы есть.

По вечерам Закен-ата смотрит турецкие сериалы. В воскресенье – традиционный поход на рынок, где он покупает свою любимую зайсанскую рыбу.

– У них с мамой свой мирок, с годами их привязанность друг к другу становится все больше, – рассказывает дочь Айна.

Большим уважением пользуется Закен-ата и у своих сородичей. Только в Восточном Казахстане получает он подпитку, жизненную энергию. В прошлом году дети уговорили-таки съездить в Бурабай. И хотя поначалу папа совсем этого не хотел, в итоге поездка понравилась.

Добрый мудрый дедушка – не только авторитет для своих внуков, но и настоящий верный друг. После долгих расспросов мне удалось узнать, что Закен-ата когда-то мечтал стать учителем. Он очень любит детей и знает к ним подход. Общается с ними на их языке, конечно, балует сладос­тями и деньгами.

Но главное – своим примером показывает важность трудолюбия, жизнерадостности и доб­роты. Именно эти качества помогают ему прожить долгую счастливую жизнь. И подтверж­дают истину о том, что любой труд может приносить радость, если он в удовольствие.