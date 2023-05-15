Один раз в год сады цветут Свежий выпуск 15 мая 2023 г. 0:30 0 Дина Боранбаева, область Жетысу Насладиться видом и ароматом цветения самых древних яблонь на планете смогли участники уникального фестиваля, состоявшегося в Сарканском районе. фото Дмитрия Ерофеева У подножия гор близ шумной каменистой речки Теректы раскинулся огромный юрточный городок. Многочисленные гости могли принять участие в состязаниях по национальным видам спорта, покататься на лошадях или покачаться на алтыбаканах, отведать лучшие блюда казахской кухни, приобрести изделия местных мастеров на ярмарке, потанцевать под зажигательные хиты отечественных исполнителей. Такой программой в Сарканском районе встретил гостей единственный в своем роде экопраздник, посвященный весеннему пробуждению прародительницы всех яблонь на Земле. Организаторами ежегодного «Фестиваля цветения яблони Сиверса» выступили Жонгар-Алатауский государственный национальный природный парк при поддержке туристского информационного центра Visit Zhetysu, а также областное управление туризма и акимат Сарканского района. Более 20 лет назад после долгих споров по результатам молекулярно-генетических исследований было окончательно доказано, что именно яблоня Сиверса (Malus sieversii) является первой в своем роде. И появилась она, по самым скромным подсчетам, 165 млн лет назад. Чтобы увидеть цветение «Евы», как ласково называют эти деревья, гости фестиваля поднялись в урочище Осиновое, расположенное на территории Жонгар-Алатауского природного парка на высоте почти в 1 300 метров над уровнем моря. Именно тут располагаются поистине райские сады: многочисленные яблони-дички, усыпанные ярко-розовыми бутонами и уже раскрытыми, почти белоснежными цветами. К сожалению, сезон этой красоты недолог: яблони радуют своими нежными соцветиями и тонким сладковатым ароматом буквально неделю. Но самое интересное, что одинаково активно цветут как молодые деревья, так и настоящие долгожители. Одной из таких яблонь у Черной реки, ствол которой с трудом могут обхватить три человека, как минимум 300 лет! И таких вековых красавиц тут немало. Яблони Сиверса в национальном парке произрастают на 4 800 гектарах. Этот древнейший и ценнейший генофонд здесь не только бережно хранят, но и приумножают. – Ежегодно мы высаживаем саженцы данного сорта на площади в 30 гектаров, – рассказал генеральный директор ГНПП «Жонгар-Алатау» Марат Кабиев. – В течение года собираем ростки, занимаемся разведением саженцев в своем питомнике, оберегая и обеспечивая необходимый уход. В целом за последние годы было посажено около 70 тысяч молодых деревьев. В рамках фестиваля участники тоже смогли внести свою лепту в сохранение прародительницы яблонь, высадив аллею молодых саженцев. Однако самой главной целью этого праздника организаторы ставят повышение туристического потенциала региона. Все, кто побывал на фестивале, уверены – цветение яблони Сиверса ничем не уступает по красоте и атмосферности знаменитому на весь мир цветению сакуры. А учитывая многообразие природных богатств Жонгар-Алатауского парка и древнейшую историю местных деревьев, это событие по праву может стать известным на весь мир брендом не только края Жетысу, но и всего Казахстана. #фестиваль #РК #Сарканский район #Фестиваль цветения яблони Сиверса #цветение древних яблонь #Сиверс