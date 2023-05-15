Один раз в год сады цветут

У подножия гор близ шумной каменистой речки Теректы раскинулся огромный юрточный городок. Многочисленные гости могли принять участие в состязаниях по национальным видам спорта, покататься на лошадях или покачаться на алтыбаканах, отведать лучшие блюда казахской кухни, приобрес­ти изделия местных мастеров на ярмарке, потанцевать под зажигательные хиты отечественных исполнителей. Такой программой в Сарканском районе встретил гос­тей единственный в своем роде экопраздник, посвященный весеннему пробуждению прародительницы всех яблонь на Земле.

Организаторами ежегодного «Фестиваля цветения яблони Сиверса» выступили Жонгар-Алатауский государственный нацио­нальный природный парк при поддержке туристского информационного центра Visit Zhetysu, а также областное управление туризма и акимат Сарканского района.

Более 20 лет назад после долгих споров по результатам молекулярно-генетических исследований было окончательно доказано, что именно яблоня Сиверса (Malus sieversii) является первой в своем роде. И появилась она, по самым скромным подсчетам, 165 млн лет назад.

Чтобы увидеть цветение «Евы», как ласково называют эти деревья, гости фестиваля поднялись в урочище Осиновое, расположенное на территории Жонгар-Алатауского природного парка на высоте поч­ти в 1 300 метров над уровнем моря. Именно тут располагаются поистине райские сады: многочис­ленные яблони-дички, усыпанные ярко-розовыми бутонами и уже раскрытыми, почти белоснежными цветами.

К сожалению, сезон этой красоты недолог: яблони радуют своими нежными соцветиями и тонким сладковатым ароматом буквально неделю. Но самое интересное, что одинаково активно цветут как молодые деревья, так и настоящие долгожители. Одной из таких яблонь у Черной реки, ствол которой с трудом могут обхватить три человека, как минимум 300 лет! И таких вековых красавиц тут немало.

Яблони Сиверса в национальном парке произрастают на 4 800 гектарах. Этот древнейший и ценнейший генофонд здесь не только бережно хранят, но и приумножают.

– Ежегодно мы высаживаем саженцы данного сорта на площади в 30 гектаров, – рассказал генеральный директор ГНПП «Жонгар-Алатау» Марат Кабиев. – В течение года собираем ростки, занимаемся разведением саженцев в своем питомнике, оберегая и обеспечивая необходимый уход. В целом за последние годы было посажено около 70 тысяч молодых деревьев.

В рамках фестиваля участники тоже смогли внести свою лепту в сохранение прародительницы яблонь, высадив аллею молодых саженцев. Однако самой главной целью этого праздника организаторы ставят повышение турис­тического потенциала региона.

Все, кто побывал на фестивале, уверены – цветение яблони Сиверса ничем не уступает по красоте и атмосферности знаменитому на весь мир цветению сакуры. А учитывая многообразие природных богатств Жонгар-Алатауского парка и древнейшую историю местных деревьев, это событие по праву может стать известным на весь мир брендом не только края Жетысу, но и всего Казахстана.