В Кызылорде на протяжении нескольких десятилетий одной из главных городских проблем остается отсутствие централизованной арычной сети.

Город нужно озеленять, а арычной воды для этого нет. Жители частного сектора хотели бы выращивать овощи на приусадебных участках, но опять же: чем поливать?

– У нас многие все же высаживают огурцы и всякую зелень в огородах, а поливают водой из-под крана, – рассказывает житель залинейной части города Николай Рябинцев. – Учитывая, сколько наматывает счетчик за потребление этой влаги, огурчики вырастают «золотыми», к тому же невкус­ными. Потому что холодная питьевая хлорированная вода совсем не подходит для зеленых насаждений.

Вопрос полива пытались решить подряд уже три акима Кызылорды, но проекты по обустройству централизованной арычной системы и подачи в нее воды из Сырдарьи всегда оказывались такими дорогими, что их откладывали на потом, а точнее – на момент, когда денег в городском бюджете будет в избытке. А лишних миллиардов все не наблюдалось...

А сейчас почти нет воды в самой Сырдарье. Маловодье реки, на правом берегу которой стоит Кызылорда, наблюдается уже несколько лет.

Надо искать альтернативу. И ее предложил после долгих обсуждений со специалистами по коммунальному хозяйству нынешний аким Кызылорды Ганибек Казантаев.

– Когда приступил к работе в должности акима (а прошло с тех пор чуть больше года – прим. авт.), проблема стояла достаточно остро, – рассказывает Ганибек Казантаев. – Начал с того, что стал объезжать, а еще чаще – обходить наиболее проблемные участки областного центра. Видел стихийные свалки, заваленные мусором каналы и арыки, в которых в советское время журчала вода. Отсутствие поливной воды огорчает жителей частного сектора, вода нужна и для озеленения. Да, мы очистили несколько старых арыков, и в часть города подали воду. Однако говорить, что проблема решена, еще рано. Воды как таковой катастрофически не хватает, и неизвестно, когда эта проблема найдет решение.

Поэтому аким предлагает следующее:

– Мы решили сделать ставку на скважины. Специалисты провели исследования и подготовили проект­но-сметную документацию на бурение 24 скважин в различных час­тях Кызылорды. Для решения вопроса пришлось побывать в Министерстве экологии. Я объяснил, что у нас нет возможнос­ти брать воду для полива из Сырдарьи. Другой момент: все больше становится грунтовых вод. Мы высаживаем деревья, а эти воды не дают им расти. Значит, высаживаем зря. А скважины выполнят и попутную задачу по вертикальному осушению почвы.

Стоимость проекта – около 3 млрд тенге. Глубина одной скважины, которую специалис­ты называют «верховодкой», составляет около 60 метров.

– Надо сказать, в министерстве наш проект поддержали, в настоящее время он находится в работе, – уточнил Ганибек Казантаев. – В марте начали бурение 10 скважин в центральной части города, двух скважин – на левом берегу Сырдарьи, в новом микрорайоне, а также в пригородных аулах. Средства выделили из областного бюджета. Вода из этих 10 скважин будет подаваться в действующие каналы и арыки.

Что касается бездействующих арыков, то разработана проектно-сметная документация и определены места, где нужна реставрация. А на левобережье на сегодня все готово: каналы, лотки и все необходимое.

– Когда пробурили первую скважину, как и ожидалось, вода пошла, – продолжает Ганибек Казантаев. – Мы убедились, что наш проект дает реальные результаты. Жители левобережья не будут испытывать затруднений с посадкой деревьев и зеленых насаждений. Но наша задача – обеспечить весь город поливной водой при помощи скважин, поскольку надежд на каналы и Сырдарью мало. Независимо от природных факторов мы сможем подавать воду в любое время.