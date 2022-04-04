Общество Одна из главных проблем Кызылорды не решается уже несколько десятилетий 4 апреля 2022 г. 0:45 Наталья Денисова subscriber В Кызылорде на протяжении нескольких десятилетий одной из главных городских проблем остается отсутствие централизованной арычной сети. Город нужно озеленять, а арычной воды для этого нет. Жители частного сектора хотели бы выращивать овощи на приусадебных участках, но опять же: чем поливать? – У нас многие все же высаживают огурцы и всякую зелень в огородах, а поливают водой из-под крана, – рассказывает житель залинейной части города Николай Рябинцев. – Учитывая, сколько наматывает счетчик за потребление этой влаги, огурчики вырастают «золотыми», к тому же невкусными. Потому что холодная питьевая хлорированная вода совсем не подходит для зеленых насаждений. Вопрос полива пытались решить подряд уже три акима Кызылорды, но проекты по обустройству централизованной арычной системы и подачи в нее воды из Сырдарьи всегда оказывались такими дорогими, что их откладывали на потом, а точнее – на момент, когда денег в городском бюджете будет в избытке. А лишних миллиардов все не наблюдалось... А сейчас почти нет воды в самой Сырдарье. Маловодье реки, на правом берегу которой стоит Кызылорда, наблюдается уже несколько лет. Надо искать альтернативу. И ее предложил после долгих обсуждений со специалистами по коммунальному хозяйству нынешний аким Кызылорды Ганибек Казантаев. – Когда приступил к работе в должности акима (а прошло с тех пор чуть больше года – прим. авт.), проблема стояла достаточно остро, – рассказывает Ганибек Казантаев. – Начал с того, что стал объезжать, а еще чаще – обходить наиболее проблемные участки областного центра. Видел стихийные свалки, заваленные мусором каналы и арыки, в которых в советское время журчала вода. Отсутствие поливной воды огорчает жителей частного сектора, вода нужна и для озеленения. Да, мы очистили несколько старых арыков, и в часть города подали воду. Однако говорить, что проблема решена, еще рано. Воды как таковой катастрофически не хватает, и неизвестно, когда эта проблема найдет решение. Поэтому аким предлагает следующее: – Мы решили сделать ставку на скважины. Специалисты провели исследования и подготовили проектно-сметную документацию на бурение 24 скважин в различных частях Кызылорды. Для решения вопроса пришлось побывать в Министерстве экологии. Я объяснил, что у нас нет возможности брать воду для полива из Сырдарьи. Другой момент: все больше становится грунтовых вод. Мы высаживаем деревья, а эти воды не дают им расти. Значит, высаживаем зря. А скважины выполнят и попутную задачу по вертикальному осушению почвы. Стоимость проекта – около 3 млрд тенге. Глубина одной скважины, которую специалисты называют «верховодкой», составляет около 60 метров. – Надо сказать, в министерстве наш проект поддержали, в настоящее время он находится в работе, – уточнил Ганибек Казантаев. – В марте начали бурение 10 скважин в центральной части города, двух скважин – на левом берегу Сырдарьи, в новом микрорайоне, а также в пригородных аулах. Средства выделили из областного бюджета. Вода из этих 10 скважин будет подаваться в действующие каналы и арыки. Что касается бездействующих арыков, то разработана проектно-сметная документация и определены места, где нужна реставрация. А на левобережье на сегодня все готово: каналы, лотки и все необходимое. – Когда пробурили первую скважину, как и ожидалось, вода пошла, – продолжает Ганибек Казантаев. – Мы убедились, что наш проект дает реальные результаты. Жители левобережья не будут испытывать затруднений с посадкой деревьев и зеленых насаждений. Но наша задача – обеспечить весь город поливной водой при помощи скважин, поскольку надежд на каналы и Сырдарью мало. Независимо от природных факторов мы сможем подавать воду в любое время.