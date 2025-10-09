Одно решение – десятки спасенных жизней

Павел Ильин

10 тыс. казахстанцев согласились стать донорами органов после смерти. Об этом на заседании круглого стола в СЦК рассказала исполняющая обязанности директора Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг Министерства здравоохранения РК Назгуль Жангельдина.

По ее словам, посмертное донорство в Казахстане практикуется с 2013 года, и за это время была сформирована разветвленная система трансплантационной координации, охватывающая 40 донорских стационаров, 5 HLA-лабораторий, 7 трансплантационных центров и санитарную авиацию.

– С 2020 года уменьшилось количество граждан, желающих стать посмертными донорами. В 2024-м было 86 потенциальных доноров, однако только 10 из них дали необходимое согласие. У четырех пациентов оказались медицинские противопоказания, поэтому мы смогли использовать органы только 6 человек. В результате проведено 23 операции по трансплантации. За последние 10 месяцев появился 131 потенциальный донор, 10 из них – актуальные. В результате проведено 42 операции, – отметила Назгуль Жангельдина.

Специалист отдела шариата и фетв Духовного управления мусульман Казахстана Елбек Тас­булатулы и иеромонах, ключарь Успенского Кафедрального собора города Астаны Дмитрий Байдек в своих выступлениях заострили внимание на необходимости борьбы с предрассудками и мифами о посмертном донорстве. По их словам, мусульманская и христианская религии не содержат запретов на проведение пересадки органов, так как хирургические действия подобного рода способны спасти жизнь другому человеку.

Елбек Тасбулатулы отметил, что несколько лет назад Совет ученых при ДУМК вынес фетву, разрешающую трансплантацион­ные операции. В соответствии с этим официальным религиозным документом реципиенту могут быть пересажены органы как живого человека, так и умершего.

– Если человек может спасти чью-то жизнь, он должен это сделать. В этом есть проявление его любви, той любви, о которой говорит наш Господь. Что касается каких-то запретов, то это действительно предрассудки, потому что в религии нет запретов на подобного рода хирургические действия, – подчеркнул Дмитрий Байдек.

Хирург-трансплантолог Национального научного онкологического центра МЗ РК Мэлс Асыкбаев, в свою очередь, отметил, что основной проблемой системы транс­плантационной координации остается дефицит доноров. По его словам, Казахстан стремится к показателям европейских стран, где около 98% пересадок органов проводится благодаря посмерт­ным донорам. Реальность же отечественной медицины такова, что 90% операций выполняется с участием родственных доноров.

Изменить ситуацию, как считает Мэлс Асыкбаев, позволит не только развитие института посмертного донорства, но и активное информирование граждан через СМИ.

