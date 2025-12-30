– Весной мы пообещали выделить средства на завершение строи­тельства этого здания. Теперь мы собрались на его открытии. Объект более 27 лет оставался долгостроем. Учитывая важность медицинского учреж­дения для населения района, мы держали его строительство на постоянном контроле. Подрядная организация выполнила работы качественно, – сказал на церемонии открытия аким области Берик Уали.

Президент в своем Послании народу подчеркнул, что государство принимает системные меры по развитию системы здравоохра­нения, и важно без бюрократических проволочек вводить в экс­плуатацию многопрофильные больницы, построен­ные в разных регионах, а также продолжать строи­тельство новых медицинских объектов. Для исполнения поручений Главы государства в текущем году в области проводится масштабная работа по развитию здравоохранения, повышению качества жизни населения и обеспечению доступа к современным медицинским услугам.

– В Маканчинском районе с 1976 года не проводился капитальный ремонт главного корпуса районной больницы. В ходе рабочей поездки мы ознакомились с ее состоянием и приняли решение о выделении финансирования. В настоящее время там ведутся строительные работы, ввод в эксплуатацию запланирован на следующий год. Обновление медицинской инфраструктуры приграничного и туристически перспективного района будет продолжено, – отметил аким области.

Всего в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в восьми населенных пунктах Маканчинского района построе­ны и введены в эксплуатацию врачебные амбулатории, полностью оснащенные современным медоборудованием.

В селе Урджар открылась врачебная амбулатория с дневным стационаром на 10 коек. Амбулатория, рассчитанная на прием 50 пациентов, оснащена в соответствии с современными требования­ми и ориентирована на оказание качественной первичной медико-санитарной помощи сельскому населению. Здесь жители могут проходить лечение в условиях дневного стационара и находиться под наблюдением врачей.

Сегодня жителям Урджарского района наряду с районной многопрофильной центральной больницей услуги оказывают шесть фельдшерско-акушерских пунк­тов и 16 медпунктов. Всего в семи населенных пунктах Урджарского района завершено строительство медицинских объектов.

– Мы очень рады открытию в нашем селе новой амбулатории. Медицинский объект построен качественно, соответствует всем требованиям. Пусть амбулатория служит на благо людей, – поблагодарил житель села Урд­жар Нурланбек Сандыбаев.

Еще одно медучреждение распахнуло свои двери в селе Ер-Кабанбай Урджарского района. Медпункт имеет современное оснащение. Здесь предусмотрены кабинеты терапевта, акушера и процедурный кабинет. Пропускная способность медучреж­дения – до 15 пациентов в день.

В области Абай в 2024 году в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» построено 65 объектов первичной медико-санитарной помощи. За счет средств Специального государственного фонда выделено 5,6 млрд тенге на строительство трех социальных объектов. В 2025-м на укрепление материально-технической базы сферы здравоохранения направлено 6,9 млрд тенге.