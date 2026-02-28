В октябре 2024 года на базе соматического санатория «Қарлығаш» для детей с бронхолегочными заболеваниями было открыто нейрореабилитационное отделение «Қамқорлық». В рамках благотворительного проекта ОФ «Қазақстан халқына» «Қамқорлық» получил самое современное оборудование. Когда-то жители региона выезжали в другие города для реабилитации детей, а теперь оздоровление в центре доступно маленьким пациентам не только из Улытау, но и других областей.

– За неполные полтора года благодаря положительным результатам мы заслужили доверие детей и их родителей, – начинает разговор исполняющая обязанности директора центра «Қарлығаш» врач-педиатр Асем Айбекова. – Для каждого пациента разрабатывается индивидуальная программа.

В двух отделениях, помимо проведения основных процедур, занимаются разносторонним развитием ребенка. Несомненный плюс в том, что реабилитация протекает в игровой форме, так что дети и их родители идут сюда с удовольствием.

– Соматическое отделение для оздоровления маленьких пациентов с бронхолегочными заболеваниями рассчитано на одновременное лечение 80 пациентов, – пояснила Асем Айбекова. – В течение 27–28 дней под круглосуточным наблюдением врачей находятся дети от 3 до 14 лет. В комплекс включены усиленное сбалансированное питание, особый режим дня, физиологическое лечение, массаж, гимнастика и кислородный коктейль.

Если говорить о нейрореабилитацион­ном отделении, то в разное время года здесь проходят реабилитацию от 35 до 60 детей. У пациентов – заболевания опорно-двигательного аппарата, церебральный паралич, синдром Дауна. Сюда также приходят постоперационные больные, малыши с мышечной дистрофией и невралгиями. И это лишь часть списка показаний для реабилитации в «Қамқорлық».

Как рассказала заведующая отделением Жансая Сагатова, они осуществляют медицинскую реабилитацию на уровне амбулаторно-поликлинической помощи. Здесь работают с детьми с нев­рологическими и нейроортопедическими нарушениями. Им также оказывают комплексную медико-социальную и психолого-педагогическую помощь. Как правило, бесплатный, за счет ОСМС, десятидневный оздоровительный курс досту­пен 3–4 раза в год.

– Здесь созданы самые комфортные условия для лечения и реабилитации маленьких пациентов, – поделилась Жансая Сагатова. – К примеру, детишкам с ограниченными возможностями показаны занятия в залах лечебной гимнастики, подводный душ-массаж, иммерсионная ванна, интерактивная и сенсорная комнаты, кабинеты эрго- и механотерапии, соляная шахта и шунгитная комната. Все это у нас есть.

Преимущество каждого вида аппаратуры в том, что оно имеет обратную связь. Если у ребенка случается спазм, ответная реакция на процедуру, соответствующий индикатор загорается красным цветом, и работа останавливается.

Немаловажно и то, что специалисты центра занимаются адаптацией ребенка к социально-бытовой среде.

– Часто видим, что у наших пациентов есть проблемы с мелкой и крупной моторикой, – уточнила заведующая отделением. – При помощи терапевтических столов мы учим их движениям, улучшающим хват ребенка, показываем, как открывать и закрывать двери, откручивать крышки. Разрабатывается каждый палец отдельно и все вместе. Потом уже учим завязывать шнурки, застегивать пуговицы.

Все бытовые задачи дети должны выполнять сами, а не надеяться на взрослых. Это важно для адаптации в социальной среде. В «Қамқорлық» приучают к самостоятельности, а еще с помощью интер­активной доски учат рисованию, счету, языкам. Причем каждый ребенок сам выбирает, чем будет заниматься сегодня.

– К примеру, если говорить об обучении счету, у нас на планшете нет цифр, но есть футбольное поле, – отметила Жансая Сагатова. – Ребенок крутит педали на тренажере и на экране «ловит» мячи. В такой форме лечения он точно заинтересован. Конечно, он хочет заниматься и не теряет концентрацию внимания.

То же самое – с занятиями по имитации верховой езды. Говорят, иппотренажеры могут поставить на ноги даже в самых тяжелых случаях. В нейрореабилитационном центре их используют, чтобы снизить гиперактивность ребенка, при болях в позвоночнике, проблемах опорно-двигательного аппарата. В итоге лечиться ребенку весело, а главное – есть эффект.

Ходить и стоять, укреплять мускулатуру помогают аппараты активной и пассивной инверсии.

– У одного из наших пациентов были проблемы с мышцами ног, – рассказала Жансая Сагатова. – Допустим, педали на занятиях крутить он вообще не мог. Но после курса реабилитации начал ездить на велосипеде! Его мама уверяет, что ребенок теперь может самостоятельно заниматься до 30 минут в день.

Никогда не пустует и физиокабинет. Здесь специалисты центра помогают малышам бороться с серьезными недугами. К примеру, аппарат совмещенной электротерапии показан пациентам с церебральным параличом, задержкой речевого, психологического развития. А вот аппарат совмещенной низкочастотной магнитотерапии применяется при таких патологиях, как синдром Дауна, сколиоз, невралгии, мышечная дистрофия.

Два самых популярных вида оздоровления доступны не только детям, но и их родителям. Один из них – соляная шахта.

– Смотрите, стены сделаны из соляных блоков, неяркое освещение создает ощущение снега вокруг и успокаивает, – показала комнату Жансая Сагатова. – Когда заводим ребенка и закрываем дверь, создается особый микроклимат. Наночастицы соли помогают очищению верхних дыхательных путей. И пока человек наслаждается комфортом и красотой, улучшается состояние его иммунной системы. Эта процедура показана при определенных постоперационных состояниях, а также таких патологиях, как аденоиды, сезонные аллергии, ОРВИ, ОРЗ.

Расслабляющим эффектом обладает и микроклимат шунгитовой комнаты. Она хороша для тех, кто хочет отгородиться на время от электромагнитного излучения.

Как объяснила Жансая Сагатова, прог­рамма реабилитации достаточно насыщенная. Когда ребенок занимается индивидуально со специалистом, ему нужны передышка, уединение. Таким образом, шунгитовая комната и соляная шахта – это не только процедуры, но и способы релаксации.

– Иммерсионная ванна, подводный душ-массаж – каждая из этих процедур безболезненна, скорее приятна. У этих аппаратов много функций и назначений, а эффект всегда положительный. И все же основную роль в лечении и оздоровлении детей играют наши замечательные специалисты: невропатолог, реабилитолог, логопед, дефектолог, психолог, эрготерапевт, специалисты ЛФК. Каждый прилагает все усилия, чтобы подопечные скорее выздоровели, были счастливыми, умными и веселыми, – резюмировала руководитель центра «Қамқорлық».