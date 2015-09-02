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«...Одно сердце, одна душа»
Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Куала-Лумпур
Наша делегация отправилась на площадь Независимости в шесть часов утра на легкорельсовом поезде, который курсирует над автострадами. Парад начался ровно в восемь часов утра, пока горячее экваториальное солнце не встало над городом. Каждый год День независимости проходит под определенным девизом. В нынешнем году он гласит: «Малайзия – одна страна, одно сердце, одна душа», что символизирует единство всех национальностей, проживающих в ней. Стоит отметить, что перед началом мероприятия было объявлено, что среди гостей парада присутствуют представители СМИ из Китая, Казахстана, Таиланда, Индонезии, Вьетнама, Японии.
Как известно, Малайзия – это конституционная монархия, наделенная парламентской демократией. Что это значит? Во главе государства стоит король, который избирается каждые пять лет из числа девяти султанов, возглавляющих султанаты. Король живет во дворце, который находится в Куала-Лумпуре. Четыре года назад в период правления 13 по счету короля был построен новый дворец, возвышающийся на холме, откуда открывается отличный вид на город и просматриваются главные символы города – башни-близнецы «Петронас» и телевизионная башня. И еще одна деталь: если над главным флагштоком развевается королевский флаг – это означает, что король находится в стране. Один раз в год, в первый день Ораза-Байрама, двери дворца открываются для всех малайзийцев, включая туристов, когда они не только пробуют угощенья с королевского стола, но и получают подарки из рук Его Величества. Резиденция Премьер-министра находится в административной столице Путрайджая в 25 км от Куала-Лумпура. Путрайджая уникален тем, что в нем расположены правительственные и министерские офисы, а примерно 40% площади занимают сады, парки, искусственные канал, озера и водохранилища. Строительство города, в котором сосредоточены все государственные структуры страны, позволило значительно разгрузить официальную столицу.
Но вернемся к параду. Надо сказать, что в эти дни флаг – самый популярный атрибут, им были украшены небоскребы, дома, учреждения, торговые центры, машины, фонарные столбы и даже деревья.
Парад открыли представители государственных учреждений и различных ведомств. Надо сказать, что в этой стране быть государственным служащим очень престижно, они имеют высокий социальный статус, находятся под защитой короля. Затем прошли представители медиакоммуникаций. Страна стремится войти в число развитых к 2020 году, поэтому уделяет самое пристальное внимание развитию высоких технологий и достигла в этом деле определенных успехов.
Парад еще раз продемонстрировал многообразие культур и народов, мирно сосуществующих в одной стране. Общая численность населения составляет около 30 млн человек, из которых 60% – малайцы, 25% – китайцы, 9% – индийцы и остальные народности. Официальная религия малайцев – ислам суннитского толка. Надо сказать, что ислам играет заметную роль в духовной жизни общества. С самого детства детям прививают заповеди ислама, религия формирует основы нравственных ценностей. В то же время Конституцией провозглашено свободное вероисповедание, поэтому здесь соседствуют храмы и культовые сооружения остальных мировых религий. Не случайно дружелюбие, открытость, толерантность, миролюбие, уникальная природа и культура страны привлекают туристов со всего мира. Туризм стоит на четвертом месте по привлечению средств в бюджет страны.
Ну а наше знакомство с этой удивительной азиатской страной продолжается. И нас ждут новые встречи...

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