​Одобрен билль о Brexit

Подготовил Николай Сергеев

Палата лордов решила повторно не вносить в правительственный законопроект ранее предложенные ею поправки – о статусе живущих в Соединенном Королевстве граждан ЕС и о согласовании итоговых условий Brexit с парламентом. В первом случае это было сделано 274 голосами против 135, во втором – 274 голосами против 118.

Решение было принято, поскольку вероятность того, что кабмин или депутаты изменят мнение и согласятся с предложениями лордов, ничтожно. Теперь утвержденный обеими палатами парламента билль поступит на подпись королеве Елизавете II, после чего он приобретет статус закона, и Тереза Мэй получит право запустить процедуру Brexit де-юре.


Излишества под запретом

Президент США Дональд Трамп подписал новый исполнительный указ, озаглавленный «Всеобъемлющий план реорганизации исполнительной ветви власти». Документ нацелен на существенную перестройку деятельности правительства в целях экономии средств.

«Сегодня у нас кругом царят дублирование функций и излишества, – отметил Дональд Трамп. – Миллиарды долларов пускаются на ветер».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер объяснил журналистам, что указ требует от каждого министерства и ведомства внимательно изучить, где деньги расходуются понапрас­ну, как можно улучшить работу и действительно ли финансируемые программы служат американскому народу. Как отмечает сетевое издание Washington Examiner, чуть ли не впервые в истории подобных инициатив рядовым американцам предложено вносить предложения о том, что и как исправить в деятельности властей.


Гибнут сирийские дети

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил, что в 2016-м в Сирии зафиксировано рекордное число детей, погибших с 2014 года, когда организация начала проводить официальную процедуру верификации в этой стране.

В опубликованном на сайте организации докладе, на который ссылается INTERFAX.RU, говорится, что в 2016 году в Сирии погибли 652 ребенка, что на 20% больше, чем в 2015-м. В частности, более 250 детей были убиты в результате атак на школы и больницы.

Тем временем в докладе отмечается, что, помимо бомб и подрывов, дети часто умирают от болезней. Так, около 2,8 млн детей в Сирии остаются в районах, куда практически невозможен доступ медработников. Кроме того, отмечается: более 850 несовершеннолетних были вовлечены в 2016 году в военный конфликт.


Все дело в счастье

Нейробиологи Фрайбургского университета раскрыли секрет загадочной улыбки модели, позировавшей для картины «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. Об этом сообщает портал Artnet.

Согласно докладу ученых, тайна кроется в том, что изображенная на полотне женщина выглядит счастливой, и это единственная ее эмоция.

Во время исследования фокус-группа сравнила восемь черно-белых репродукций картины, на каждой из которых присутствовали небольшие изменения в выражении лица: оно казалось или более грустным или более веселым. Выяснилось, что не менее 97% участников опознали эмоцию с оригинального полотна как определенно счастливую.

«Мы были изумлены», – сказал соавтор научной работы Юрген Корнмайер. Он отметил, что никакой двусмысленности в плане сопоставления счастья и несчастья в чертах лица модели быть уже не может.

