Официально объявлено о бое за отобранный у Головкина титул чемпиона мира

Американец Дэниэл Джейкобс (34-2, 29 КО) и украинец Сергей Деревянченко (12-0, 10 КО) проведут бой за вакантный титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF, передает Vesti.kz.
Британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Джейкобса, объявил, что заключил сделку с американским коллегой Лу ДиБеллой, ведущим дела Деревянченко.
"После недель переговоров с моим дорогим другом Лу ДиБеллой рад согласиться на условия боя Джейкобс – Деревянченко за титул IBF на телеканале HBO. Дата будет объявлена скоро для Нью-Йорка", – сообщил Хирн в Twitter.
Отметим, что Джейкобс и Деревянченко тренируются под руководством Андре Розье, а их дела ведет один менеджер – Кит Конноли. Уже известно,что Розье будет в углу американца, с которым работает 14 лет, а кто станет тренером украинца – пока не уточнялось.
Ранее обозреватель ESPN Дэн Рафаэль сообщал, что бой Джейкобс – Деревянченко может пройти 27 октября на арене Madison Square Garden, а транслировать его планирует HBO.
Напомним, титул IBF в среднем весе стал вакантным в июне этого года, после того как организация отобрала его у казахстанца Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО), владеющего также поясами WBC, WBA (Super) и IBO. Причиной послужил отказ казахстанца дать письменное согласие на проведение до 3 августа поединка с Деревянченко, который был обязательным претендентом.
Весной IBF давала Головкину отсрочку от защиты с Деревянченко для боя с американцем Ванесом Мартиросяном (36-4-1, 21 КО), которого GGG нокаутировал во втором раунде. Этот поединок прошел 5 мая, а Мартиросян был экстренной заменой попавшемуся на допинге и дисквалифицированному мексиканцу Саулю Канело Альваресу (49-1-2, 34 КО). Правила IBF допускают только одну отсрочку.
В итоге Головкин и Альварес после решения IBF смогли договориться о втором бое, который пройдет 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Их первый поединок также проходил на этой площадке в сентябре 2017 года и завершился ничьей.
Добавим, что Головкин в марте 2017 года победил Джейкобса единогласным решением. Американец в день поединка отказался проходить взвешивание для IBF, поэтому на титул не претендовал, но теперь это правило отменено. Перед тем боем Деревянченко был одним из спарринг-партнеров Джейкобса.
