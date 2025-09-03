Оформить сделку купли-продажи авто теперь можно через мобильное приложение «ЦОН»

Внедрение сервиса позволило сделать процесс переоформления автомобиля еще проще

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В мобильном приложении «ЦОН» запущен новый сервис – «Договор купли-продажи авто», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на госкорпорацию «Правительство для граждан»

С 2 сентября в целях цифровизации государственных услуг и повышения их качества в мобильном приложении «ЦОН» запущен новый сервис для оформления договоров купли-продажи транспортных средств.

«Ранее для заключения договора граждане подписывали письменную форму сделки с использованием QR-кода в отделах обслуживания населения. Теперь этот процесс доступен через сервис «Договор купли-продажи авто» в приложении «ЦОН»: договор составляется и подписывается электронной цифровой подписью (ЭЦП) продавца и покупателя. Таким образом, договор можно заключить заранее, еще до посещения специализированного ЦОН, что позволяет значительно сократить время ожидания и упростить сам процесс получения услуги. После оформления в приложении подписанный договор необходимо предоставить в спецЦОН для завершения процедуры регистрации транспортного средства», – говорится в информации.

Кроме того, запись о заключенном договоре навсегда сохраняется в истории сервиса, обеспечивая прозрачность и возможность последующей проверки.

При этом, обеспечивается юридическая значимость документа, защита персональных данных и исключение ошибок благодаря автоматической проверке сведений и интеграции с государственными базами данных, что помогает предотвратить распространенные риски, такие как подделка документов, технические ошибки при заполнении и оформлении договора.

Стоимость оформления одного договора составляет 1 500 тенге.

Напомним, что доступ к сервису предоставляется после авторизации по ИИН и номеру телефона в мобильном приложении «ЦОН» (App Store и Google Play).

