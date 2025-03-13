Огнеборец – профессия отважных

Их ждут с нетерпением

– Пожарный поезд должен быть в полной боевой готовности 24⁄7. У нас работают 18 человек. Каждый день мы проверяем и поддерживаем техническую готовность пожарной техники и личного состава, следим за оперативной обстановкой на участках обслуживания, – говорит начальник пожарного поез­да № 5 станции Астана-1 Архат Аймухаметов.

Мой собеседник – потомственный железнодорожник. Его отец Кабдеш Аймухаметов начинал кочегаром тепловоза, потом трудился машинистом локомотива. Он часто брал сына в депо. Немудрено, что и Архат полюбил железную дорогу. Его путь в профессию начался в 2011 году начальником караула, теперь он начальник пожарного поезда.

В прошлом году столичные пожарные-железнодорожники дважды выезжали на ЧС. Принимали участие в тушении пожаров на складах мебели и автомобильных колес, устраняли последствия разлива серной и соляной кислоты на подвижном составе.

Ежегодно они участвуют в совместных пожарно-тактических учениях по отработке действий привлекаемых сил и средств пожарных подразделений ДЧС города, аварийных служб и предприятий АО «НК «КТЖ» при ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров. Приобретают новый опыт и усиливают подготовку личного состава. Также ежегодно работники поезда проходят медицинское обследование, каждые три года – теоретическую и практическую подготовку и получают сертификаты, дающие право участвовать в ликвидации ЧС и тушении пожаров.

– В нашей работе большое внимание уделяется безопасности и охране труда. Так как станция Астана-1 электрифицирована, используются диэлектрические средства защиты пожарных, применяются огнетушащие вещества, безопасные для работы в условиях электрического напряжения, – углекислотные или порошковые огнетушители. Прежде чем приступить к тушению пожара водой, обязательно обесточивается контактная сеть, – поясняет Архат Аймухаметов.

По его словам, огнеборец пожарного поезда – профессия, которая требует мужества и смелости. Отбор в отряд жесткий, бойцы отличаются физической подготовкой, самообладанием, стрессоустойчивостью и решимостью.

Одежда и обувь огнеборцев непромокаемые и огнестойкие, защищают их в самых экстремальных условиях. Общий вес боевого снаряжения– 30 кг. Шутка ли – я его с трудом смог­ла поднять! А начальник караула Темирбек Саттаров лихо его надевает и через секунд 30 уже стоит в полном снаряжении.

– На сборы в идеале уходит всего 23 секунды. Мы, пожарные, работаем по регламенту. Вызов может поступить в любой момент. Отдыхаешь ты или на службе – на вызов явись! Это закон для нас. Бывает, срочно приезжаешь, а все равно не пос­пел – поезд уже ушел. Тогда на оперативной машине УАЗ едем на место пожара или ЧС и подключаемся к караулу, который находится на дежурстве, – рассказывает Темирбек Кенесович.

С момента, как поступает вызов на пожар и отдается приказ, на сборы отводится 15 минут. Пожарному поезду дают зеленый свет, и он мчится к месту происшествия, доставляя сто кубометров воды и пять тонн пенообразователя.

– Чтобы такой «водоем на колесах» всегда был готов к выезду, цистерны подключены к сис­теме центрального отопления городских сетей. В любую погоду зимой температура в ней не опус­кается ниже 50–55 градусов, – говорит Архат Аймухаметов.

Проверка на прочность

В этом году пожарный поезд столичной станции участвовал в ликвидации пожара площадью более 2,4 тыс. кв. м на складах элеватора, расположенного на станции Шокай Карагандинского отделения железной дороги. Горели лен и семечки.

– В 1990 году в цехах завода «Адите» горели пиломатериалы. Прибыв на место, мы организовали боевой участок и вместе с городской пожарной службой остановили распространение огня. Привезенные нами 100 тонн воды решили исход дела, – вспоминает яркие события прошлого старший пожарный пожарного поезда № 5 станции Астана-1 Туи­як Смагулов.

Туияк Скендирович работает пожарным с декабря 1983-го. Учился в городе Пушкине Мос­ковской области в школе усовершенствования командного состава военизированной охраны Министерства путей сообщения. По окончании учебы в 1987-м продолжил службу инструктором штаба Целиноградского отряда военизированной охраны по пожарной профилактике. Позже работал начальником пожарного поезда станции Целиноград, заместителем начальника Целиноградского отряда военизированной охраны Целинной железной дороги. Уходил в АО «Пассажирские перевозки», но в 2013-м вернулся обратно. На его счету – несколько десятков ликвидированных аварий.

– Пожарный – это призвание. Я с удовольствием иду на работу, несмотря на то что она очень тяжелая, особенно в психологическом плане. Это мое любимое дело. У нас стабильный коллектив, помимо мужества наша работа требует терпения, выдержки, хладнокровия и быстрой реакции. Мы давно вместе работаем, уверены друг в друге. Аварии проверяют людей на прочность, – рассказывает Туияк Смагулов.

Слаженность в работе – обязательное условие. Не только еже­дневные заботы и тренировочные учения, но даже утренний чай поддерживает командный дух.

– В этом году трое наших коллег уходят на пенсию, и мы хотели бы передать свои знания молодому поколению. Человека, пришедшего с «гражданки», нужно готовить заранее к встрече с высокой температурой, открытым пламенем. А не так, что сказал «беги!» – и он побежал. Если человек присягнул, он должен пойти тушить, – делится старожил. – Хотелось бы, чтобы была школа, учебный центр, где ребята получали бы первоначальные навыки. Молодые часто приходят без специального образования. Приходится учить, показывать. А в школу он походил бы кандидатом, увидел работу и потом решил – уходить или оставаться. Наставничество – важный аспект в плане воспитания молодых кадров. Выйдя на пенсию, я мог бы остаться наставником. Я знаю эту работу и с удовольствием помогал бы, организовывал стажировку, проводил учения, тренировки.

Пожарная часть на колесах

А учения проходят довольно часто. В январе личный состав участвовал в тушении условного пожара на нефтебазе. На март запланировано большое учение по ликвидации условного ЧС в пассажирском вагоне с привлечением специалистов гражданской защиты и спасателей.

Пожарный поезд выезжает на ликвидацию различных чрезвычайных ситуаций на железнодорожных станциях, стационарных объектах и вдоль железнодорожного полотна. С его помощью можно также потушить пожар в жилых районах, расположенных рядом с железной дорогой. По сути, это пожарная часть на колесах.

Такой поезд состоит минимум из четырех вагонов: вагона – насос­ной станции с машинным отделением, двух цистерн и вагона-гаража для пожарной автомашины. В вагоне – насосной станции есть рабочий кабинет и место для размещения личного состава – купе для отдыха, прие­ма пищи и занятий. В нем же установлены две стационарные мотопомпы, электростанция, световая башня, пенообразователь, есть и отделение для хранения пожарно-технического оборудования.

Всего в «Қазақстан темір жолы» 47 пожарных поездов, которые базируются в основном на крупноузловых станциях, и четыре пожарных пос­та на станциях Алтынколь, Кос­коль, Шубарколь и Тассай. В Акмолинском отделении железной дороги – пять пожарных поездов. Помимо Астаны, они расположены на станциях Жана-Есиль, Кокшетау, Курорт-Боровое и Атбасар. На столичной станции пожарный поезд работает по четырем направлениям: до станций Акколь на кокшетауском, Жалтыр – на атбасарском, Сарыоба – на павлодарском и Анар – на карагандинском маршруте.