Горящие коттедж и автоцистерны тушат в Астане
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Более 70 огнеборцев тушат крупный пожар в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на столичный Департамент по чрезвычайным ситуациям.
27 июля в 14:11 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали на вызов по улице Ер Косай.
По сведениям огнеборцев, предварительно, горят автоцистерны, бочки с легковоспламеняющейся жидкостью и 2-этажный коттедж.
В 14:45 пожар локализован. Его тушат 74 сотрудника и 14 единиц техники ДЧС Астаны.
По информации местного паблика, на месте ЧП было несколько взрывов.