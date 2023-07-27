Горящие коттедж и автоцистерны тушат в Астане

Более 70 огнеборцев тушат крупный пожар в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на столичный Департамент по чрезвычайным ситуациям.

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27 июля в 14:11 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали на вызов по улице Ер Косай.

По сведениям огнеборцев, предварительно, горят автоцистерны, бочки с легковоспламеняющейся жидкостью и 2-этажный коттедж.

В 14:45 пожар локализован. Его тушат 74 сотрудника и 14 единиц техники ДЧС Астаны.

По информации местного паблика, на месте ЧП было несколько взрывов.