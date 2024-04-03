Ограничение пребывания иностранцев в РФ до 90 дней в год не коснется получивших ВНЖ

Оно также не будет распространяться на заключивших трудовой договор, заявили в МВД РФ, передает Kazpravda.kz

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Ограничение на временное пребывание для иностранцев в РФ сроком до 90 дней в год не будет иметь силы в случае получения гражданами вида на жительство, патента или разрешения на работу, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает Интерфакс.

«Данный режим временного пребывания прекращает действие в случае получения иностранным гражданином вида на жительство, разрешения на временное проживание, разрешения на работу, патента, предоставления трудового договора, подтверждающих продление ему срока временного пребывания в России», - написала Волк в своем телеграм-канале.

Так она пояснила причины сокращения вдвое срока пребывания иностранных граждан в России без получения документов для проживания, учебы или работы, содержащиеся в новом законопроекте министерства.

Волк отметила, что данные меры приняты «в целях обеспечения безопасности».

1 апреля в МВД сообщили о передаче в правительство законопроекта, предусматривающего ужесточение миграционного законодательства. Среди новелл документа было сокращение срока временного пребывания в РФ иностранного гражданина, прибывшего в порядке, не требующем получения визы до 90 суток суммарно в течение календарного года. В настоящее время этот срок составляет 90 суток в течение периода в 180 суток.