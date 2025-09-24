Огромных «розовых злодеев» обнаружили на побережье в США

На берег выбросило медуз с 20-метровыми щупальцами, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Огромные медузы с щупальцами длиной около 20 метров были замечены у побережья Техаса на этой неделе, ужаснув отдыхающих на пляже.

По меньшей мере 10 студенистых гигантов, известных как "розовые злодеи" из-за их цвета, были выброшены на 15-километровый участок пляжа, сообщил ученый Джейс Туннел. Щупальца "розовых злодеев", известных как Drymonema larsoni, могут достигать 20 метров и весить до 23 килограммов.

Только в 2011 году было подтверждено, что это похожее на инопланетное существо является новым видом. Это произошло через 90 лет после того, как была задокументирована последняя новая медуза, сообщает The New York Post.

В конце лета и начале осени "розовые злодеи" перемещаются к побережью Мексиканского залива в Техасе, чтобы охотиться на лунных медуз, которые являются одними из самых распространенных морских существ, встречающихся в регионе. Пока лунные медузы следуют за течением, поглощая планктон, гораздо более крупные медузы заманивают их в ловушку своими простирающимися огромными щупальцами, которые к тому же выделяют пищеварительные соки, чтобы расщепить добычу. "Розовые злодеи" обычно не живут очень долго без надежного источника пищи и чувствительны к изменениям окружающей среды.

«Если нет лунных медуз, они вымирают очень быстро. Если вода становится холодной, они очень быстро умирают. Так что увидеть их можно довольно редко», - рассказал эксперт.

Несмотря на свое страшное название и массивные размеры, укусы этих медуз являются не сильно болезненными для человека. Туннел добавил, что они определенно не пригодны для употребления в пищу человеком, и как только их выбрасывает на берег, они обычно тают как мороженое или быстро съедаются птицами.

"Розовые злодеи" были впервые замечены в Мексиканском заливе учеными в 2000 году, но первоначально считалось, что это еще один вид, известный в Средиземном море. Дальнейшие исследования подтвердили, что на самом деле это ранее неизвестный тип медуз, и с тех пор они были замечены в Средиземном море и у берегов Южной Африки.

