Огромный штраф выплатит экс-работник столичного управления за взятку

Также ему запрещено теперь занимать госдолжности и работать в нацкомпаниях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал судов Астаны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Судом установлено, что будучи главным специалистом отдела трудовых отношений – государственным инспектором труда столичного Управления контроля и качества городской среды, подсудимый получил от директора ТОО взятку в размере 250 тысяч тенге за непроведение проверки по жалобе бывшего работника товарищества.

Данная жалоба поступила к ответчику, который после получения денег отказал заявителю в удовлетворении жалобы, без проведения соответствующей проверки. Также его уличили в том, что он приобрел аналог психотропного вещества меткатинона, который незаконно хранил при себе без цели сбыта.

Приговором межрайонного суда по уголовным делам г.Астаны за получение взятки и незаконное хранение психотропного вещества бывший чиновник получил наказание в виде штрафа в сумме 15 млн тенге.

Этим же приговором директор ТОО осужден за дачу взятки должностному лицу, ему назначен штраф – 6,6 млн тенге. Также осужденным запрещено пожизненно занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Не согласившись с приговором, адвокат чиновника подал апелляционную жалобу и просил снизить штраф. Но приговор суда первой инстанции был оставлен без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.