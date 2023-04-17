Охранник ночного клуба избил посетителя в Костанае

Полиция устанавливает участников конфликта в одном из развлекательных заведений города Костаная после видео с избиением мужчины, сообщает Kazpravda.kz .

Скриншот с видео instagram.com/tobol_info/

Видео опубликовали местные Instagram-паблики. Очевидец происшествия зафиксировал момент, когда на лежащего у порога заведения посетителя прыгает мужчина.

В комментарии полиции к публикации говорится, что избиение зарегистрировано по уголовной статье «Хулиганство», проводятся необходимые следственные мероприятия, в рамках которых устанавливаются участники конфликта.

«Установлено, что общественный порядок в клубе обеспечивают сотрудники службы безопасности заведения, деятельность которых не лицензируется Министерством внутренних дел РК. Они работают по договору в рамках гражданско-правовых отношений.

По результатам принятого процессуального решения данному увеселительному заведению будет внесено представление об устранении причин и условия совершения правонарушений», – отметили в ДП.

Также полиция анализирует правонарушения, совершаемые в увеселительных заведениях Костаная.