"Охранял стадион" в нижнем белье: 7 суток ареста получил павлодарец
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В селе Иртышск пьяный мужчина расхаживал в нижнем белье по территории центрального стадиона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Павлодарской области.
Приехавшим на вызов полицейским мужчина заявил, что он десантник и охраняет центральный стадион.
За мелкое хулиганство на сельчанина составили административный протокол. Решением суда павлодарец получил 7 суток административного ареста, ему установлены особые требования на 3 месяца.
Кроме того, мужчина привлечен к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения, сообщил начальник отделения местной полицейской службы отдела полиции Иртышского района Сунгат Абенов.