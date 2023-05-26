"Охранял стадион" в нижнем белье: 7 суток ареста получил павлодарец

В селе Иртышск пьяный мужчина расхаживал в нижнем белье по территории центрального стадиона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Павлодарской области.

Скриншот с видео ДП Павлодарской области

Приехавшим на вызов полицейским мужчина заявил, что он десантник и охраняет центральный стадион.

За мелкое хулиганство на сельчанина составили административный протокол. Решением суда павлодарец получил 7 суток административного ареста, ему установлены особые требования на 3 месяца.

Кроме того, мужчина привлечен к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения, сообщил начальник отделения местной полицейской службы отдела полиции Иртышского района Сунгат Абенов.