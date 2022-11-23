Оказались не в том месте и не в то время

Для освобождения от уголовной ответственности до приговора требуется согласие подозреваемых, обвиняемых и подсудимых. Если они считают, что не виновны, не видят в своих действиях состава преступления, то закон предоставляет им право не согласиться на амнистию и требовать продолжения производства в обычном порядке с тем, чтобы суд вынес окончательное решение, в том числе прекратив дело по реабилитирующим основаниям или оправдал их.

Немаловажно, что пред­усмот­рена ресоциализация освобождаемых лиц – трудоустройство, оказание медицинской помощи и оформление документов. Данные нормы, прописанные в законе, гово-

рят о том, что Казахстан – социальное государство. Другими словами, люди не остаются наедине со своими проблемами после освобождения, им оказывается помощь. Считаю, что в перспективе опыт ресоциализации освобождаемых лиц по январским событиям должен распространяться и на других заключенных, отбываю­щих наказание в учреждениях уголовно-исправительной системы.

К сожалению, в Казахстане­ лицам с судимостью проблематично устроиться на работу. К примеру, в Турции действует специальная государственная мера поддержки несовершеннолетних, отбывающих наказание за совершение преступлений. В частности, государство оказывает помощь бывшим осужденным в трудоустройстве после освобождения. Для них создаются комфортные условия отбывания наказания, колонии-поселения достаточно хорошо финансируются. С ними работают педагоги, которые дают им первичную профессию. Затем государство обеспечивает во всех организациях вне зависимости от форм собственности специальные квоты для этих лиц, рабочие места. На работу устраиваются не поодиночке, поскольку в учреждениях уголовно-исправительной системы психологи формируют группы по совместимости.

Надеюсь, что люди, которые оказались в начале января не в том месте и не в то время, встретят Новый год дома, среди близких и родных. И самое главное – сделают для себя правильные выводы и поймут, что мы все граждане большой страны, которые должны идти к одной цели – построению Справедливого Казахстана.