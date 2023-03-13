Окно в Европу

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Асель Муканова

Благодаря запуску прямых рейсов из Алматы в Милан и Ираклион казахстанцы имеют великолепную возможность посетить Италию и отдохнуть на греческом острове Крит.

О сотрудничестве Казахстана с Европейским союзом говорилось на брифинге в СЦК. ЕС – наш крупнейший торговый и инвестицион­ный партнер с общим объемом прямых иностранных инвестиций более 160 млрд долларов. За 9 месяцев 2022 года приток европейских инвестиций вырос на 10% и превысил 8 млрд долларов. На долю ЕС приходится порядка 30% внешней торговли Казахстана. За прошлый год объем товарооборота превысил показатель 2021-го на 27,6%, дос­тигнув 40 млрд долларов.

Это рекордные цифры с момента выхода Великобритании из сос­тава ЕС, подчеркнул замес­титель министра иностранных дел РК Роман Василенко. Динамичный рост продолжается и в 2023 году.

– Казахстан остается единст­венной страной в регионе, которая подписала и ратифицировала соглашение «второго поколения» – Соглашение о расширенном партнерстве и сот­рудничестве с ЕС и его государст­вами-членами. При этом мы не ограничиваемся 29 направлениями взаимодействия, определенными данным соглаше­нием. К примеру, в прошлом году запус­тили сотрудничество в новых для нас областях – редкоземельные металлы, «зеленый» водород, аккумуляторы, развитие транспортно-логистического потенциала, а также диверсификация цепочек поставок товаров, – сообщил он.

В октябре в присутствии Главы нашего государства и президента Европейского совета было подписано важнейшее соглашение с крупной европейской компанией Svevind стоимостью 30–40 млрд евро по установке ветряных и солнечных электростанций в Западном Казахстане и производству 3 млн тонн «зеленого» водорода с 2030 года, что будет составлять одну пятую потребностей ЕС в этом продукте.

В ноябре по инициативе Евросоюза, столкнувшегося с необходимостью диверсификации поставок критических сырьевых материалов, Премьер-министр РК Алихан Смаилов и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали меморандум в данной области, который будет способствовать установлению финансового и технологического сотрудничест­ва Казахстана с промышленными альянсами ЕС. В 2023-м ожидается визит Урсулы фон дер Ляйен, что весьма символично в год празднования 30-летия установления отношений между Казахстаном и ЕС.

Более 3 тыс. компаний с учас­тием европейского капитала успешно работают в различных секторах экономики, включая таких мировых гигантов, как Shell, Eni, Total, Amazonen-Werke, Air Liquide, Alstom и Carlsberg. В связи с геополитической ситуа­цией европейские компании выражают значительный интерес к релокации в нашу страну. Такие договоренности уже есть с крупными компаниями Велико­британии, Литвы, Дании, Чехии.

– Одним из перспективных направлений является развитие альтернативных маршрутов и реализация транспортно-логистического потенциала. За последнее время наши граждане, наверное, часто слышали о Транскаспийском международном транспортном маршруте. Ведется колоссальная работа по его развитию. В мае этого года на полях II Экономического форума Центральная Азия – ЕС в Алматы ожидается презентация итогов ЕБРР по технической осуществимости и оценке ТМТМ, после чего надеемся на скорейший запуск совместных проектов с Европейским союзом и другими заинтересованными партнерами, – отметил спикер.

С четвертой экономикой мира – Германией – нас тесно связывают не только доверительный политический диалог, крепкие культурно-гуманитарные связи, но и крупные промышленно-индустриальные проекты. Причем они охватывают новые перспективные направления. Как пример – запуск солнечной элект­ростанции компанией Goldbeck Solar в 2019-м в Карагандинской области и запуск в 2021-м завода немецкого флагмана в сфере сельскохозяйственной техники CLAAS в Северо-Казахстанской области. В этом году мы ожидаем Федерального президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера с официальным визитом, что должно придать новый импульс всему комплексу сотрудничества.

Динамично развиваются отношения с Францией. В ноябре ее посетил с первым официальным визитом после своей инаугурации Глава нашего государства. По итогам визита было подписано 35 документов.

– Отдельного внимания заслуживает развитие сотрудничества с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе. Наша страна является полноправным участником организации вот уже более 30 лет. В прошлом году мы отметили 12 лет с нашего первого председательства в ОБСЕ и проведения теперь уже исторического Астанинского саммита. В рамках организации сохраняет особую актуальность наследие принятой на саммите Астанинской декларации и, в частности, ее призыв к построению единого и неделимого сообщества безо­пасности на всем пространстве ОБСЕ. Мы гордимся тем, что два наших дипломата и политика – верховный комиссар по делам национальных меньшинств Кайрат Абдрахманов и заместитель председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Аскар Шакиров – представлены на высоких постах в организации, – сказал замминистра иностранных дел.

От ОБСЕ для наблюдения за предстоящими парламентскими выборами прибудут почти 400 наблюдателей. Это будет самая крупная миссия международных наблюдателей. В промежуточном отчете миссии ОБСЕ положительно оценена реформа избирательной системы Казахстана.

Что касается расширения безвизового пространства для наших граждан, то в прошлом году МИД подписало Соглашения о взаимном освобождении от визовых требований с Албанией и Андоррой. Аналогичное соглашение имеется с Сербией, сезонный безвизовый режим применяется в Черногории.

– Мы рассчитываем на скорейшее начало переговоров об облегчении визового режима для наших граждан, как это предусматривает Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС, – подчеркнул Роман Василенко.

Отвечая на вопросы журналис­тов, спикер пояснил, что облегчение визового режима подразумевает сокращение стоимости шенгенской визы для казах­станских граждан и уменьшение количества документов, необходимых для ее получения.

– Как известно, европейская сторона в некоторых случаях запрашивает достаточно большое количество документов, и многим нашим гражданам сложно собрать их. Это также предусматривает и сокращение сроков рассмотрения виз. На данном этапе у нас сущест­вует Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве, которое полностью вступило в силу в марте 2020 года. В одной из статей соглашения говорится, что стороны соглашаются начать переговоры по облегчению визового режима, чтобы содействовать контактам между людьми и обмену поездками. В настоящее время внутренние дискуссии в рамках европейских структур по этой теме продолжаются.

В свою очередь, как известно, Казахстан ввел безвизовый режим для граждан всех государств ЕС в 2017-м, но потом на два года этот режим приостанавливался из-за пандемии, и с января 2022 года он вновь возобновлен. Поэтому мы, конечно, рассчитываем на взаимность, и этот вопрос является предметом практически всех переговоров с представителями европейской стороны, – подытожил Роман Василенко.

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