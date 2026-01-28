Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столице вынесли приговор 30-летнему мужчине, который с 2021 по 2025 годы через Instagram представлялся ипотечным брокером и выманивал деньги у доверчивых граждан, сообщает Kazpravda.kz

По информации городской прокуратуры, он обещал помощь в приобретении жилья по программе «7-20-25», а также предлагал инвестировать в якобы прибыльный мебельный проект. Вводя людей в заблуждение, злоумышленник убеждал их переводить крупные суммы, однако после получения средств обязательства не выполнял и присваивал деньги.

Всего пострадали 25 человек, общий ущерб составил более 95 млн тенге.