Жертвами мошенника стали 25 человек
В столице вынесли приговор 30-летнему мужчине, который с 2021 по 2025 годы через Instagram представлялся ипотечным брокером и выманивал деньги у доверчивых граждан, сообщает Kazpravda.kz
По информации городской прокуратуры, он обещал помощь в приобретении жилья по программе «7-20-25», а также предлагал инвестировать в якобы прибыльный мебельный проект. Вводя людей в заблуждение, злоумышленник убеждал их переводить крупные суммы, однако после получения средств обязательства не выполнял и присваивал деньги.
Всего пострадали 25 человек, общий ущерб составил более 95 млн тенге.
«Суд учёл признание вины, наличие малолетнего ребёнка, частичное возмещение ущерба и приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы. Будьте бдительны и проверяйте информацию о тех, кому Вы доверяете свои сбережения, особенно в интернете», – прокомментировали в правоохранительных органах.