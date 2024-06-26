Около 15% семейных пар страдают бесплодием

Редко и мало

Текущая неделя в Казахстане проходит под знаком охраны репродуктивного здоровья. И, надо признать, ситуация, на которую обращена акция, заслуживает пристального к себе внимания.

Бесплодие – одна из больших проблем современного мира и беда цивилизации. К необратимым последствиям для репродуктивной системы может привести любое гинекологическое заболевание, и «достижения» современной культуры и образа жизни только прибавляют новые риски: инфекции, передающиеся половым путем, перенесенные аборты, ожирение, наследственные заболевания и многое другое.

Сам факт того, что женщина стала реже рожать, объясняет упадок ее детородной функции. Здесь закон работает как в большинстве природных физиологических процессов: чем чаще, тем лучше. Главный внештатный репродуктолог Министерства здравоохранения, академик НАН РК, профессор Вячеслав Локшин приводит на этот счет любопытные данные.

– Примерно сто лет назад в течение жизни у женщины было всего 40 менструальных циклов – это время созревания новой яйцеклетки, которое занимает в среднем до месяца, – объясняет доктор медицинских наук. – У современной женщины их примерно 400. Колоссальная разница, которая очень просто объясняется. Женщины в прошлом рожали, кормили ребенка и снова беременели. Как только этот естественный процесс начал нарушаться, появились болезни цивилизации: эстрогенная насыщенность, миомы и эндометриозы, опухоли и заболевания молочной железы. Женский организм настроен на беременность и роды. Когда это отменяется, мы и получаем нарушения репродуктивного здоровья.

Так что у бесплодия есть и медицинские, и социальные корни, которые плотно переплелись. В приоритетах женщины возникли карьера, материальная стабильность, социальный статус. Как итог – она стала не только реже, но и позже рожать. Средний возраст «первородок» в Казахстане уже опустился до 30 лет. Всего два десятилетия назад он составлял 24 года.

Желанный ребенок

Момент, в который неблагополучие репродуктивного здоровья нации вырастает до государственного масштаба, всегда заметен. Президент Касым-Жомарт Токаев впервые высказался о необходимости господдержки бездетных казахстанцев в 2020 году, когда число новорожденных еще росло. Но в следующие два года рождаемость поползла вниз.

Тогда же руководитель страны назвал еще одну объективную причину для того, чтобы государство погрузилось в деликатную тему деторождения: каждый пятый развод в стране происходит из-за отсутствия детей в семье. «Аңсаған сәби» – государственная программа финансирования процедур экстракорпорального оплодотворения, вступившая в силу в 2021 году, должна была исполнить как минимум две миссии: поддержать демографическую ситуацию в стране и позволить иметь детей тем, кто этого желает, но по объективным причинам не может позволить.

Как вспоминает Вячеслав Локшин, доступность ЭКО к этому времени была совсем низкой. Грустнее картина была только к 2010 году, когда государство обеспечивало всего лишь 100 квот в год на бесплатное ЭКО, к запуску «Аңсаған сәби» госфинансирование получало около тысячи программ экстракорпорального оплодотворения, поэтому в очереди на процедуру приходилось ожидать до пяти лет. И только в первые два года запуска «Аңсаған сәби» профинансировано 14 тыс. квот на ЭКО.

– Президентская инициатива возникла очень своевременно, – считает Вячеслав Локшин. – К 2020 году у нас сформировалось развитое направление в науке и практике. К этому времени в отраслях репродуктивной медицины специализировались 28 клиник, за почти 30 лет освоения ЭКО было подготовлено порядка 150 репродуктологов, более 100 эмбриологов, около 25 репродуктивных генетиков. Так что предложение Президента пришло на подготовленную почву, было понятно, что деньги бюджета и Фонд медстрахования попадут по назначению.

Попытка не пытка

При том что «Аңсаған сәби» запущена в 2021 году, подводить ее первые результаты возможно только теперь. В этом вопросе тоже управляют законы природы: до наступления беременности женщине может потребоваться несколько подсадок эмбриона плюс девять месяцев счастливой беременности. Так вот, по итогам двух первых лет действия госпрограммы на 14 тыс. проплаченных из ФОМС квот родились семь тысяч малышей.

– Кумулятивный эффект в 50% – это очень хороший результат, выше, чем во многих европейских странах, – утверж­дает Вячеслав Нотанович.

В портфель «Аңсаған сәби» входит ряд бесплатных для пациентов медицинских мероприятий: от обследования бесплодной супружеской пары до проведения лечения с помощью ЭКО – подсадки в материнскую матку зародыша, зачатого, как принято говорить, «в пробирке». Вячеслав Нотанович с сожалением уточняет, что госпрограмма не включает в свой состав суррогатное материнство. Хотя женщины, по какой-то причине лишившиеся матки, тоже могли бы рассчитывать на бесплатное получение этой медицинской помощи при условии оплаты со своей стороны услуг суррогатной матери.

В разговоре с Вячеславом Локшиным мы коснулись еще одной щепетильной темы. Сейчас она получила большой резонанс после смертей медийных звезд, которые решились на материнство через ЭКО. Роды после экстракорпорального оплодотворения в позднем возрасте и онкология – есть ли здесь зависимость?

– Действительно, сейчас много споров на предмет, насколько стимуляция овуляции и программа ЭКО влияют на здоровье женщины, – соглашается доктор Локшин. – Но давайте говорить только фактами. В программу ЭКО приходят по определению не самые здоровые женщины: само бесплодие – показатель неблагополучия репродуктивной системы. Но программе ЭКО предшествует очень тщательное обследование. Конечно, не всегда удается выявить все патологии – беременность обостряет проблемы, в том числе скрытые. Однако говорить, что ЭКО влияет на частоту онкологических заболеваний, безосновательно.

Мировая медицина, как утверждает авторитетный врач-гинеколог, посвящала много работ этой теме, и большинство показывало, что такой связи нет. Только в одном из недавних исследований на трех миллионах женщин отмечается, что после ЭКО пациентка нуждается в более тщательном наблюдении у маммолога – хотя бы раз в год. У них могут быть несколько выше риски рака молочной железы, чем в общей популяции. Сам же профессор считает, что две недели стимуляции созревания яйцеклетки вряд ли могут существенно повлиять на организм будущей матери.

Из пробирки – на здоровье

Более существенным для репродуктивной медицины становится вопрос: насколько должно быть обеспечено здоровье детей «из пробирки».

– Этой проблематике тоже посвящается много исследований, и есть мнение, что чаще пороки развития у таких детей проявляются в патологиях эндокринной системы, – продолжает Вячеслав Нотанович. – Но когда из общих результатов таких наблюдений убираются факторы многоплодия, возраста матери и другие важные обстоятельства, мы выходим на среднестатистические данные. Так что беременности и роды в результате ЭКО ничем не отличаются от традиционных физиологических процессов.

Объективной причиной нездоровья детей, рожденных в результате ЭКО, эксперты, скорее, считают многоплодие. Пока эта процедура была нова и недостаточно отработана, подсадка нескольких эмбрионов в матку матери служила подстраховкой, поэтому рож­дение двойни или тройни в результате искусственного оплодотворения было обычным явлением.

– Это от неуверенности в результате, – объясняет профессор. – До 2000-х годов не было возможности замораживать эмбрионы, хранить их, сейчас все это работает. Мы можем делать генетический анализ пятидневного эмбриона на все 46 хромосом и переносить в матку абсолютно здоровый организм. По­этому качество работы клиники сейчас оценивается не столько по результату наступления беременности, сколько по частоте многоплодия.

Не так давно даже у известных казахстанских клиник многоплодие достигало 20%, теперь этот показатель стремится вниз, однако темпы снижения не удовлетворяют главного репродуктолога страны.

– Мы в своей клинике запретили перенос более одного эмбриона в матку и так удерживаем частоту многоплодия на минимальном уровне двух-трех процентов. А вот показатель выше семи процентов, который пока держат некоторые наши коллеги, я расцениваю как признак неблагополучия. Нужно заниматься процессами, потому что многоплодие почти в половине случаев сопровождается риском преждевременных родов, а они часто заканчиваются детскими церебральными параличами и другими серьезными проблемами для новорожденного, – говорит он.

18 клиник в стране сегодня выполняют госзаказ по программе «Аңсаған сәби». Известно, что она продлится как минимум до 2030 года. Вячеслав Локшин считает, что такая успешно работающая инициатива должна расширяться. В том числе учитывая положение жителей периферии, которым порой не хватает средств, чтобы приехать в крупные города и жить там на время получения процедуры ЭКО. А равное право женщин иметь ребенка важно обеспечить, невзирая ни на какие обстоятельства.