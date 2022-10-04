Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели

Свыше 200 тысяч граждан России въехали в Казахстан за две недели. Такие данные озвучил министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Более 200 тысяч граждан России въехали в Казахстан с 21 сентября, на сегодня выехали из страны 147 тысяч», - сказал Марат Ахметжанов в кулуарах после заседания правительства.

По его словам, ситуация находится на контроле.

"Когда только объявили о мобилизации, были заторы. Со вчерашнего дня всё вернулось в прежний темп. Например, вчера более 7 тысяч граждан РФ въехали в нашу страну, около 11 тысяч выехали. Приезжающие уезжают дальше. Всё на миграционном контроле", - заверил министр.

На вопрос журналистов, нет ли ограничений со стороны РК или РФ при прохождении границы, глава МВД ответил, что ограничений нет, и не будет.

"Ведь есть правовое соглашение", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что 26 сентября премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по актуальным вопросам миграции, на котором была рассмотрена ситуация с увеличением числа приезжих из Российской Федерации.

«Надо усилить работу по обеспечению правопорядка и безопасности в стране, а также оказывать содействие приезжим россиянам: их своевременной регистрации и решению трудовых вопросов в соответствии с законодательством ЕАЭС. При этом важно принять меры по стабилизации ситуации на рынке аренды жилья», — сказал Алихан Смаилов.

По его словам, всем государственным структурам в рамках своей компетенции нужно провести разъяснительную работу, связанную с правами и ответственностью сторон, как среди казахстанцев, так и среди мигрантов.

Кроме того, премьер поручил усилить контроль за соблюдением норм трудового законодательства при трудоустройстве временно прибывших граждан иностранных государств.

Смаилов также поручил обеспечить стабильное функционирование всей транспортной инфраструктуры, принять необходимые меры по избежанию скопления прибывающих лиц, организовать бесперебойную деятельность ЦОНов путем открытия дополнительных окон обслуживания.