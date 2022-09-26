Массовая миграция: горячие линии откроют в Казахстане

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по актуальным вопросам миграции, на котором была рассмотрена ситуация с увеличением числа приезжих из Российской Федерации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

По вопросам размещения по регионам прибывающих лиц, возможного трудоустройства, оказания консультационных услуг выступила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, по вопросам регистрации мигрантов и обеспечения правопорядка – министр внутренних дел Марат Ахметжанов, по правовым аспектам рынка арендного жилья – министр юстиции Канат Мусин.

В обсуждении также приняли участие министры науки и высшего образования Саясат Нурбек, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности – Багдат Мусин, акимы Западно-Казахстанской области Гали Искалиев и Алматы – Ерболат Досаев.

Премьер-министр подчеркнул, что для недопущения социальной напряженности в регионах центральным и местным госорганам нужно усилить координацию действий.

«Надо усилить работу по обеспечению правопорядка и безопасности в стране, а также оказывать содействие приезжим россиянам: их своевременной регистрации и решению трудовых вопросов в соответствии с законодательством ЕАЭС. При этом важно принять меры по стабилизации ситуации на рынке аренды жилья», — сказал Алихан Смаилов.

По его словам, всем государственным структурам в рамках своей компетенции нужно провести разъяснительную работу, связанную с правами и ответственностью сторон, как среди казахстанцев, так и среди мигрантов. В ближайшие дни для этого будут открыты горячие линии.

Кроме того, премьер поручил усилить контроль за соблюдением норм трудового законодательства при трудоустройстве временно прибывших граждан иностранных государств.

Смаилов также поручил обеспечить стабильное функционирование всей транспортной инфраструктуры, принять необходимые меры по избежанию скопления прибывающих лиц, организовать бесперебойную деятельность ЦОНов путем открытия дополнительных окон обслуживания.