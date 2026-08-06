Около 2 млрд тенге незаконно оформила в кредит ОПГ в Акмолинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуроры Акмолинской области пресекли деятельность организованной преступной группы, оформившей незаконные кредиты на сумму около 2 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz

По информации надзорного органа, завершено расследование уголовного дела в отношении 21 участника организованной преступной группы, обвиняемых в совершении мошенничества в особо крупном размере.

В ходе следствия было установлено, что участники преступной группы путем обмана и использования персональных данных граждан незаконно оформляли кредиты в банках второго уровня и микрофинансовых организациях, причинив ущерб на общую сумму около 2 млрд тенге.

«По приговору Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Акмолинской области от 5 августа 2026 года все 21 подсудимый признаны виновными и осуждены к различным срокам лишения свободы от 5 до 10 лет. Кроме того, в доход государства конфисковано имущество, добытое преступным путем, в том числе квартиры в Алматы, автомобили марок Lexus LX 570, Toyota Land Cruiser 200, Toyota Camry и другие дорогостоящие транспортные средства», – сообщили в прокуратуре.

Там же добавили, что приговор суда не вступил в законную силу.