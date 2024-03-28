Около 2 млрд тенге по алиментам задолжали западноказахстанцы своим детям

Об этом говорили на межведомственном совещании в прокуратуре области. Сегодня в производстве судоисполнителей находятся 10 927 документов, по 1 703 из них общая сумма долга составляет 2 млрд тенге. Среди неплательщиков как граждане, ведущие асоциальный образ жизни, так и те, кто в обиде на бывшую «половинку» и скрывает доход, занижает сумму заработка, при этом обделяя своих же детей. По словам руководителя Региональной палаты частных судебных исполнителей по ЗКО Рената Бирманова, 377 дел относятся к категории проблемных, в том числе по 158 документам задолженность составляет более трех месяцев и погашается частично, по 219 – не погашается вообще.

По инициативе прокуратуры области в регионе с 12 февраля реализуется проект по снижению задолженности по алиментам. Уже погашены долги на сумму 74,9 млн тенге. Организованы ярмарки вакансий и трудоустрое­ны 65 должников, 37 – поставлены на учет в органах занятости. Установлены и водворены на штрафстоянки три транспортных средства, принадлежащих должникам по алиментам, на общую сумму 3,8 млн тенге. В результате один из должников погасил задолженность по алиментам на сумму свыше 467 тыс. тенге.

К административной ответственности за умышленное неисполнение решения суда об уплате алиментов привлечены 34 должника. Кроме того, дела зарегистрированы в ЕРДР по статье 139 Уголовного кодекса РК в отношении восьми злостных должников. Проект, рассчитанный на месяц, планируется продлить до конца апреля.

Как отметил на заседании прокурор ЗКО Серик Шалабаев, в ходе проверки установлено, что из-за бездействия судебных исполнителей не был ограничен временный выезд должников с территории страны, не проведена конфискация счетов и личного имущества. Отвечая на это замечание, Ренат Бирманов сообщил, что в рамках проекта Палатой ЧСИ создана рабочая группа, которая провела ревизию всех исполнительных производств по алиментам. Принимаются меры по привлечению в алиментную группу новых частных судебных исполнителей, состав группы планируется увеличить с 9 до 24 ЧСИ.