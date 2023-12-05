Около 5 тысяч педагогов не хватает в Казахстане

На заседании правительства во главе с премьер-министром РК Алиханом Смаиловым обсуждены меры по подготовке в республике педагогических кадров всех уровней, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина

Фото: primeminister.kz

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек доложил, что на сегодня в Казахстане 49 вузов имеют лицензии по педагогическим направлениям, всего обучается свыше 186 тысяч человек.

В рамках реализации поручений главы государства утверждены Стандарт аккредитации педагогических вузов и Концепция развития высшего образования и науки до 2029 года.

Количество грантов на педагогические направления за последние годы выросло в несколько раз и достигло 15 923 единиц. Их стоимость при этом увеличилась вдвое. Повышены также студенческие стипендии. Параллельно с этим были усилены требования при приеме на педагогические профессии.

Продолжается работа по обновлению образовательных программ педагогических вузов, на сегодня обновлены уже 72%. В целом эти и другие проводимые изменения направлены на повышение качества подготовки педагогических кадров и их адаптацию к современным требованиям.

Министр просвещения Гани Бейсембаев сообщил, что в настоящее время по педагогическим специальностям на базе колледжей обучаются более 80 тысяч студентов. 43 тысячи из них – по государственному заказу. Колледжи готовят воспитателей для детских садов, учителей начального и дополнительного образования, а также художественного труда и музыки.

В целях повышения качества подготовки и методического обеспечения кадров утвержден профессиональный стандарт «Педагог». На его основе колледжи совместно с работодателями обновляют и реализуют 554 образовательные программы. При этом уже повышена квалификация более 6 тысяч педагогов.

С учетом потребностей в республике ежегодно увеличивается государственный заказ на подготовку педагогических кадров. С текущего года также усилены квалификационные требования к колледжам для открытия педагогических специальностей. Это касается наличия соответствующих лицензий и обеспечения трудоустройства не менее 90% выпускников.

Как отметил глава правительства, успех образовательного процесса напрямую зависит от профессионального мастерства педагога. Быстроменяющиеся требования современной жизни диктуют необходимость адаптировать к ним подходы к подготовке педагогических кадров.

«Сегодня у нас не хватает порядка 5 тысяч педагогов. При этом университеты ежегодно выпускают около 50 тысяч специалистов. Однако многие из них не идут в профессию. Причин этому предостаточно», – указал Алихан Смаилов.

Вместе с тем в республике многое делается для повышения престижа и статуса педагога, в том числе в законодательном плане.

«Мы повышаем учителям заработную плату, убираем несвойственную нагрузку и отчетность. Принят комплекс мер по привлечению в педагогику талантливой молодежи. Повышены требования к поступлению в педагогические вузы. И это правильно», – отметил премьер-министр.

По его словам, чем выше проходной балл в педагогические учебные заведения, тем больше возможности выбрать наиболее сильных абитуриентов. Если 5 лет назад в РК на эти специальности приходили абитуриенты с 50 баллами, то сегодня средний балл при зачислении составляет 111.

«Однако сама сложность процесса преподавания в школах, масса требований и сложившееся в обществе мнение, что «во всем виноват учитель», привело к снижению привлекательности этой профессии. Поэтому государство будет и далее поддерживать молодых людей в их стремлении получить профессию учителя», – подчеркнул глава правительства.

Алихан Смаилов напомнил, что студентам педагогических специальностей были в 2,5 раза увеличены стипендии. Каждый четвертый претендент на государственный грант в текущем году, а также более 1,5 тысячи обладателей «Алтын белгі» захотели стать учителями.

«Теперь мы должны повысить качество обучения и пересмотреть методики преподавания студентам педагогических вузов и колледжей. Нужно модернизировать учебные программы, включив в них востребованные компетенции. Надо учитывать все современные реалии», – перечислил премьер-министр.

Учитывая вышесказанное, глава правительства поручил обеспечить формирование госзаказа на подготовку педагогов на основе определения прогнозной потребности в организациях образования.

«Надо до 15 февраля разработать и принять соответствующие региональные программы для снижения нехватки кадров на местах», – отметил он.

Наряду с этим следует проработать эффективные механизмы вхождения в профессию молодых учителей, создать системы наставничества и повышения квалификации педагогов по новым компетенциям.