Около 70 беглецов экстрадировали в Казахстан за год

В главном надзорном органе прошло расширенное заседание коллегии, на котором подведены итоги работы за 2024 год, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры

Фото: пресс-служба Генпрокуратуры

Генеральный прокурор Берик Асылов отметил, что органами прокуратуры принят комплекс мер по обеспечению законности, защите конституционных прав и свобод граждан, ограждению законопослушного бизнеса от незаконных проверок, сопровождению значимых инвестиционных проектов, возврату незаконных активов, превенции пыток, а также координации усилий правоохранительных органов по борьбе с мошенничествами, наркобизнесом и другими опасными явлениями.

Прокуроры продолжили работу по сопровождению значимых инвестиционных проектов, защите инвесторов и их инвестиций, в рамках поручения главы государства, в котором президент данную работу вывел на уровень национальных приоритетов.

«В ходе сопровождения инвестпроектов реальную помощь получили 565 инвесторов, их вклад в экономику страны составил 10 трлн тенге. Кроме того, генеральный прокурор указал на необходимость жестко пресекать попытки использовать полномочия прокуратуры и других правоохранительных органов в корыстных целях, для давления на бизнес, участия в хозяйственных конфликтах», - говорится в сообщении.

В социально-экономической сфере защищены права 3,5 млн граждан. Среди них – 123 тыс. работников, около 1,9 млн подростков. В пользу свыше 23 тыс. детей взыскали 4,6 млрд тенге долгов по алиментам.

По всем выявленным нарушениям и проблемным вопросам в правительство внесено 23 акта надзора (в сфере экологии, защиты прав детей, профилактики ДТП, по качеству рассмотрения обращений граждан и прочее). На их основе разработаны Дорожные карты, поправки в законы и подзаконные акты, а также приняты другие меры, необходимые для устранения изложенных в них нарушений, а также защиты прав граждан, бизнеса и интересов государства.

«В прошлом году возвращены похищенные активы на сумму 428,7 млрд тенге. По соглашениям с субъектами закона запущены 15 социальных и инвестиционных проектов на более 48 млрд тенге. С учетом международного опыта внедрена практика обращения в доход государства активов необъяснимого происхождения в судебном порядке. Уже есть результат (удовлетворен иск на 10 млн долларов, сумма возмещена). Параллельно ведется работа с субъектами в части добровольной реверсии имущества», - говорят в в ведомстве.

На постоянном контроле криминогенная обстановка в стране. Число уголовных правонарушений продолжает снижаться (со 140 до 132 тыс.; -5,3%). Проводится системная работа по противодействию мошенничествам, наркопреступности и другим опасным явлениям. Укрепляются гарантии прав участников уголовного процесса. Не допущено необоснованное вовлечение в уголовную орбиту 4 132 граждан.

Факты пыток снижены вдвое (54%, с 424 до 194). По линии международного сотрудничества обеспечено взаимодействие и укрепление сотрудничества с зарубежными коллегами, а также продолжена работа по экстрадиции разыскиваемых лиц и выдачи преступников. Продолжается работа по развитию международного сотрудничества с иностранными государствами по вопросам противодействия преступности, возврата незаконно выведенных активов. В 2024 году заключено 9 международных договоров с Марокко, Перу, Катаром и Кипром.

«Активизирована работа по экстрадиции лиц, скрывающихся за рубежом. В 2024 году в Казахстан выдано 67 лиц (из России – 37, Грузии – 6, Кыргызстан – 4, Турции, ОАЭ и Азербайджана по 3, Польши и Армении по 2, Испании, Швеции, Чехии, Германии, Кореи, Молдовы, Украины по 1)», - сообщили в ГП.

В предстоящий период усилия надзорного органа будут сфокусированы на дальнейшей реализации установок главы государства (принципы «Закон и Порядок», «Слышащее государство», «Әділетті Қазақстан – Адал азамат», «Таза Қазақстан» и др.;

усилении профилактики правонарушений и борьбе с современными вызовами, такими как мошенничество, бандитизм, наркобизнес и другими; внедрении цифровых инструментов в надзорной деятельности, в т.ч. с использованием искусственного интеллекта; повышении доверия общества к государственным органам.

В рамках поручений главы государства органы прокуратуры продолжат работу по возврату незаконно выведенных активов, а также защиту инвесторов через «прокурорский фильтр». Наряду с этим запланировано проведение проверок по системным и актуальным вопросам в различных сферах.