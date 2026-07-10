Более 120 тысяч зрителей, три премьеры и международные гастроли: «Астана Опера» завершает театральный сезон

Театр
Айман Аманжолова
корреспондент

Театр «Астана Опера» завершает XIII театральный сезон. Его постановки и проекты уже посетили более 120 тысяч зрителей. За сезон театр представил три премьеры, организовал 60 выставок, расширил гастрольную географию и открыл вторую сцену во Дворце мира и согласия, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

 

Фото: МКИ РК

Главным событием стала мировая премьера национальной оперы «Аппақ – дочь Кыпчакская», созданной Серикжаном и Алиби Абдинуровыми специально для «Астана Опера». Также состоялись премьеры оперы Джузеппе Верди «Риголетто» и балета «Мәңгіліктің төрт сыры» в постановке Султанбека Гумара.

Международный фестиваль «Опералия-2026» за полтора месяца объединил три площадки, около 18 тысяч зрителей и артистов более чем из десяти стран.



Балетная труппа представила «Коппелию» в Королевском оперном театре Маската, выступила в Алматы и Сочи, а оперная труппа провела гастроли в Павлодаре и Актобе. Солисты театра выступали на ведущих зарубежных сценах, а в Астане были представлены проекты с участием известных исполнителей и коллективов, включая Диану Вишневу, Альбину Шагимуратову и театр балета Бориса Эйфмана.

Особое внимание уделялось национальному музыкальному наследию. Сезон открылся оперой «Абай», прошли проекты к 100-летию Ермека Серкебаева, юбилеям Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди, благотворительные и образовательные мероприятия.

Завершающим событием XIII театрального сезона станет опера Джузеппе Верди «Дон Карлос». Показы 11 и 12 июля под управлением Алана Бурибаева также подведут итог Международному фестивалю «Опералия-2026».

#театр #гастроли #АстанаОпера

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