Более 120 тысяч зрителей, три премьеры и международные гастроли: «Астана Опера» завершает театральный сезон

Театр «Астана Опера» завершает XIII театральный сезон. Его постановки и проекты уже посетили более 120 тысяч зрителей. За сезон театр представил три премьеры, организовал 60 выставок, расширил гастрольную географию и открыл вторую сцену во Дворце мира и согласия, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: МКИ РК

Главным событием стала мировая премьера национальной оперы «Аппақ – дочь Кыпчакская», созданной Серикжаном и Алиби Абдинуровыми специально для «Астана Опера». Также состоялись премьеры оперы Джузеппе Верди «Риголетто» и балета «Мәңгіліктің төрт сыры» в постановке Султанбека Гумара.



Международный фестиваль «Опералия-2026» за полтора месяца объединил три площадки, около 18 тысяч зрителей и артистов более чем из десяти стран.





Балетная труппа представила «Коппелию» в Королевском оперном театре Маската, выступила в Алматы и Сочи, а оперная труппа провела гастроли в Павлодаре и Актобе. Солисты театра выступали на ведущих зарубежных сценах, а в Астане были представлены проекты с участием известных исполнителей и коллективов, включая Диану Вишневу, Альбину Шагимуратову и театр балета Бориса Эйфмана.



Особое внимание уделялось национальному музыкальному наследию. Сезон открылся оперой «Абай», прошли проекты к 100-летию Ермека Серкебаева, юбилеям Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди, благотворительные и образовательные мероприятия.



Завершающим событием XIII театрального сезона станет опера Джузеппе Верди «Дон Карлос». Показы 11 и 12 июля под управлением Алана Бурибаева также подведут итог Международному фестивалю «Опералия-2026».