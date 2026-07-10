Магия тюльпана

фото пресс-службы театра

Новая постановка заслуженного деятеля РК ­Мукарам Авахри рассказывает о духовном поиске, внутреннем пробуждении и мастерстве искус­ного ювелира Зергера, который стремится навечно запечатлеть хрупкую природную красоту в благородном металле.

Визуальная и философская концепция балета «Алтын гүл» вдохновлена подлинным артефактом из курганов Тенлик – золотой пластиной III–II веков до нашей эры. Запечатленный на ней древний образ степного тюльпана обретает на сцене новое дыхание, превращаясь в мощный символ непрерывной связи поколений и бессмертия культурной памяти народа.

Музыка и либретто, созданные заслуженными деятелями РК ­Ренатом Гайсиным и Бахытом Каирбековым, передают глубинный смысл сюжета через уникальный пластический язык, тонко объединивший каноны классического балета, манящую свободу неоклассики и экспрессию современного танца. Богатство национальных традиций и культурного наследия здесь раскрывается через универсальный хореографический язык, понятный широкой зрительской аудитории.

Авторы обращаются к культуре кочевой цивилизации, воссоздавая атмосферу древних караванных путей, Фарабской библиотеки и других знаковых элементов исторического прошлого номадов. Стилизованные нежные, легкие, струящиеся наряды в розово-белых оттенках и минималистичные костюмы кочевников, созданные Айгерим Алтыбасаровой, также детально отражают эстетику древней эпохи.

Публика наблюдает за завораживающей историей Зергера, который отправляется в путешествие, чтобы найти ответы на важные жизненные вопросы. Пройдя через путь открытий и испытаний, он приходит к внутреннему преображению, а символом обновления, гармонии и непрерывного течения жизни становится степной тюльпан.

По словам художественного руководителя театра Нурлана ­Канетова, новый творческий проект продолжает ряд таких национальных балетов, как «Шелковый путь», ­«Жусан», «От қыз» и «Султан ­Бейбарс». Над постановкой трудилась профессиональная команда, ориентированная на высокое качество. В спектакле отражены главные идеи о созидательной силе искусства, верности своей мечте и поиске истинного призвания человека.

По словам Мукарам Авахри, финальной версии спектакля предшествовал долгий поиск. Язык танца автономен от поэзии: хореографическое движение самодостаточно и способно передать глубокие смыс­лы без слов. В процессе работы все лишнее отсеялось, оставив лишь самую суть.

– На первый план выходит красота и хрупкость степного цветка. Тюльпан способен вызывать восхищение и радость, дарить множество впечатлений и эмоций. Короткая жизнь этого цветка делает его еще более прекрасным. Поэтому особенно ценным становится каждое мгновение цветения, когда можно любоваться его нежностью и совершенством, – констатировала она.

Ведущая солистка театра ­«Астана Балет» Назерке Аймухаметова выделила для себя особую эмоциональную связь с музыкальным сопровождением.

– Мне невероятно близка эта лирическая героиня, я получаю огромное удовольствие от работы в таком жанре. Нельзя не отметить и важнейшую роль музыки: когда слушаешь эти мелодии, испытываешь истинное наслаждение. В такие моменты хочется закрыть глаза, следовать за движением и полностью погрузиться в образ. Для меня это очень важно, – говорит исполнительница главной партии.

Показы национального балета «Алтын гүл» пройдут уже в следую­щем театральном сезоне.

