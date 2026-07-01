По следам сказки «Алтын сақа»

Театр
Лаура Казихан

В новой постановке Актюбинского областного театра кукол «Алақай» история о мальчике Ерасыле превращается в большое приключение, полное опасностей, приятных встреч и важных открытий.

фото предоставлено пресс-службой театра кукол «Алакай»

По сюжету Ерасыл отправляется на поиски драгоценного золотого асыка, похищенного коварной Мыстан Кемпір. В пути он сталкивается с опасностями, но каждый раз находит выход из ситуации благодаря смелости, находчивости и помощи верных друзей и сказочных героев, которые помогают ему преодолеть трудности и приблизиться к цели. На помощь Ерасылу приходят и две собаки породы тазы. Их появление не случайно, ведь тазы издавна считается одной из семи святынь казахского народа и символом верности и преданности.

– Для казахской культуры алтын сақа – гораздо больше, чем игрушка для игры в асыки. Она символизирует мужество, благородство и связь поколений, поэтому именно вокруг нее разворачиваются главные события спектакля, – рассказывает автор одноименной пьесы Казыбек Аманжол.

По его словам, спектакль не ограничивается пересказом народной сказки. Это современное сценическое прочтение знакомой истории, в котором сохранен национальный колорит, подчерк­нутый музыкой, хореографией и символами казахской культуры.

Необычно оформлено и сценическое пространство. Историю на сцене рассказывают не только куклы, но и сами актеры. На глазах у зрителей они меняют костюмы, управляют куклами и перевоплощаются в новых персонажей, открывая зрителям театральное закулисье.

– Это моя первая режиссерская работа в театре кукол. Нам хотелось сохранить дух народной сказки и сделать ее понятной современным детям. Это был интересный опыт работы с куклами и актерами одновременно, – добавляет режиссер-постановщик Гульбахыт Кожаева.

Над художественным оформ­лением спектакля работала художник-постановщик Асия Курманалина. Созданные ею куклы, особенно образы тазы, отличаются удивительной реа­листичностью и органично вписываются в атмосферу древней сказки.

В спектакле заняты актеры Султан Казмагамбетов, Даурен Рысбеков, Ляззат Сулеймен, Гау­хар Оралбай, Алишер Суйеубаев, Акдана Жылкаман, Багдат Есиламгалиев и Нуржан Мобарк.

Как отметил Казыбек Аманжол, «Алтын сақа» – это спектакль не только для детей. Он напоминает и взрослым о том, что народные сказки остаются живыми, пока их рассказывают новым поколениям.

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