Около тысячи автомобилей скопилось на карагандинской трассе из-за непогоды

Транспорт
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Сейчас они выдвинулись из терминала в Темиртау в Астану. Полицейские разделили колонну по сто машин, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

«Смотрите за дистанцией, в том числе за боковой дистанцией. Обращайте внимание на дорогу, никуда не торопитесь, будем ехать аккуратно. Скорость будет примерно 20-30 км/час. Мы будем делить группу автомобилей по сто машин: сначала сто машин, затем патрульный автомобиль, потом еще сто машин. Главное — не обгоняйте друг друга, на пути движения есть завихрения и накаты. В колонне будет две полосы», — проинструктировал водителей первый заместитель начальника ДП Карагандинской области Жаскайрат Каиров.

Для сопровождения колонны задействованы шесть экипажей патрульной полиции, а также спецтехника КазАвтоЖола.

Сопровождение довезет колонну до границы Акмолинской области. Там полицейские заберут машины, стоящие на въезде в Карагандинскую область, и также в сопровождении доставят их в пункты назначения.

#Карагандинская область #трасса #непогода #пробка

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