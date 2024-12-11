Ольга Рыпакова возглавила Федерацию легкой атлетики Казахстана

На этом посту олимпийская чемпионка сменила экс-акима ВКО Даниала Ахметова

Фото: пресс-служба МТС РК

С участием министра туризма и спорта РК Ербола Мырзабосынова прошло итоговое заседание Федерации легкой атлетики Казахстана за 2024 год, сообщает Kazpravda.kz

По информации Минтуризма, в ходе заседания президент Федерации легкой атлетики Даниал Ахметов объявил о досрочном прекращении своих полномочий и предложил на должность президента федерации кандидатуру прославленной легкоатлетки, чемпионки Олимпиады в Лондоне Ольги Рыпаковой. Участники заседания, включая руководителей региональных федераций и спортивное сообщество, единогласно поддержали её кандидатуру.

«Мы должны вывести легкую атлетику на новый уровень и усилить её популярность на международной арене. Ольга Сергеевна внесла огромный вклад в развитие отечественной легкой атлетики. Уверены, что она продолжит продвигать легкую атлетику нашей страны на новые высоты», – отметил министр Ербол Мырзабосынов.

В завершение заседания министр поручил Ольге Рыпаковой уделить особое внимание развитию международного сотрудничества в легкой атлетике, подготовке спортсменов и резервов.