Определились победители чемпионата Казахстана по спортивной гимнастике

Спорт

В Алматы завершился чемпионат республики по спортивной гимнастике среди мужчин

Фото: НОК РК

По итогам соревнований были определены победители и призёры в индивидуальном многоборье и отдельных видах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

В многоборье первое место занял Ильяс Азизов из Алматы, набравший 80,599 балла. Нуртан Идрисов из Павлодарской области стал вторым с результатом 80,598 балла. Третье место занял Роман Хегай, также представляющий Павлодарскую область - 79,066 балла.

Обладатели медалей на отдельных снарядах.

Вольные упражнения

1.Нуртан Идрисов (Павлодарская область)

2.Асан Салимов (Алматы)

3.Милад Карими (Алматы)

Конь

1.Дияс Тойшыбек (Шымкент)

2.Зейнолла Идрисов (Алматы)

3.Роман Хегай (Павлодарская область)

Кольца

1.Нуртан Идрисов (Павлодарская область)

2.Роман Маменов (Павлодарская область)

3.Артем Ковалев (Павлодарская область)

Опорный прыжок

1.Асан Салимов (Алматы)

2.Алтынхан Темирбек (Шымкент)

3.Фарух Набиев (Шымкент)

3.Нуртан Идрисов (Павлодарская область)

Параллельные брусья

1.Роман Хегай (Павлодарская область)

2.Ильяс Азизов (Алматы)

3.Алишер Тойбазаров (Шымкент)

Перекладина

1.Фарух Набиев (Шымкент)

2.Алтынхан Темирбек (Шымкент)

3.Семург Каримов (Шымкент)

#чемпионат #гимнастика #победители

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