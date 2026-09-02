Сборная Казахстана завоевала две золотые медали на VI Всемирных играх кочевников

Спорт

На VI Всемирных играх кочевников, которые проходят в Кыргызстане, сборная Казахстана завоевала две золотые медали в соревнованиях по аударыспақ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Скриншот с видео Минтуризма и спорта

В весовой категории до 60 кг Нурталап Керим в финальной схватке одолел спортсмена из Кыргызстана и стал чемпионом соревнований.

В категории до 70 кг Сайлау Мухамеджан также встретился в финале с представителем Кыргызстана и одержал победу со счётом 2:1. Эти награды стали первыми золотыми медалями сборной Казахстана на нынешних Играх.

Аударыспақ — традиционный казахский национальный вид спорта, который требует от участников силы и ловкости, скорости и смелости при борьбе верхом на лошади. В настоящее время в Казахстане этим видом спорта на постоянной основе занимаются более 11,5 тысячи человек.

#Казахстан #Спорт #медали #Всемирные игры кочевников

Популярное

Все
Инвестиции в будущее страны
Эхо Великой степи на «Бишкек Арене»
Жаркий лед
Урожай со школьного огорода
Вышли во второй раунд
Здоровое сердце – здоровый ребенок
AI-Sana создает экосистему будущего
Проявили мужество
В подарок – спортплощадка
Робот-учитель в столичной школе
Золото из Бангкока
Уверенный старт
Жарайсың, Жания!
Первый пациент
В Алматы прошел Pitch Day социального проекта ITMLab
Путеводная звезда
Благодарность Мастеру
Минздрав усиливает контроль
Масштабы требуют инфраструктуры
Усилен контроль за акваторией
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Уборка раньше срока
Дорога больших возможностей
Токаев освободил ряд чиновников от занимаемых должностей
Сообщение об итогах выборов депутатов Курултая Республики Казахстан
Центризбирком обнародовал результаты выборов в Курултай
Стали известны имена кандидатов в депутаты от Respublica - список
Путь к миру, свободному от ядерного оружия
Переход к реализации научно-технологических проектов
Шесть крупных инвестпроектов запустят в Алматинской области
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Где «Забава», там и праздник
Жатва идет полным ходом
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
Готовят трубы летом
Казахстан и Россия ускорят движение через границу
«Карусель» на 100 буренок
Передел высокий, хлебный
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
Челлендж в Вооруженных силах
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Национальный поэт мирового масштаба
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Курсай. Двенадцать лет спустя
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран

Читайте также

VI Всемирные игры кочевников: результаты первого дня
Уверенный старт
Жарайсың, Жания!
Золото из Бангкока

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]