Олимпиада IQanat: Дополнительные гранты для сельских детей выделили предприниматели

Образование
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Финал олимпиады IQanat-2025 для сельских детей состоялся в Алматы. Итоговая грандиозная церемония прошла на Медео.

Фото предоставлены ОФ «Образовательный фонд IQanat»

Дети ждали этот момент целый год. Участники финала - 1000 детей - были отобраны из 50 тысяч восьмиклассников на первом этапе, и из 10 тысяч – на втором, где также проходили образовательную «прокачку» от IQanat. Поэтому день Х - финал - был очень волнительным.

Награждали учеников казахстанские предприниматели, которые озвучили сразу несколько сюрпризов – очень важных для детей новостей.

Во-первых, в результате реконструкции и увеличения мощности школы IQanat, а также благодаря росту количества попечителей, грантов в этом году будет больше. Это значит, что 1000 финалистов будут распределены следующим образом: 125 детей (вместо 100 как раньше) будут обучаться в школе IQanat с полным покрытием всех расходов до выпуска. Еще 125 детей (также вместо 100) попадут в программу IQ Advance –  будет обучение в сельских школах с интенсивными учебными сессиями в школе IQanat. Оставшиеся финалисты также остаются под крылом IQanat и продолжат путь в рамках трехлетней постолимпиадной программы IQ-IP, будут регулярно приезжать в школу для прохождения интенсивных учебных модулей, а также заниматься с опытными преподавателями и менторами, готовиться к ЕНТ, международным экзаменам, углубленно изучать английский язык, а также получать поддержку в выборе профессии и университета.

 «Опыт IQanat свидетельствует, что наши аулы богаты на талантливых, умных и целеустремленных детей. Поэтому мы увеличиваем количество грантов, чтобы еще больше одаренных казахстанцев получили сильные стартовые условия в жизни», - говорит Ерлан Исекешев, попечитель IQanat по Западно-Казахстанской области и председатель совета директоров ISS Corporation LLP.

Отметим, что IQanat – это образовательный проект 230 казахстанских предпринимателей. В их числе областные попечители Аскар Алшинбаев, Тимур Турлов, Серік Төлбасы, Нурасыл Джарбасов, Еркин Длимбетов, Марат Жұман, Бауыржан Исабаев, Ерлан Исекешев, Сергей Кан, Оразхан Карсыбеков, Газиз Кусайын, Андрей Лаврентьев, Асхат Омаров, Айдын Рахимбаев, Дулат Тастекей, Арсен Томский и другие.

Вторая новость для ребят – еще 20 меценатов решили выделить персональные гранты для 20 детей, которым не хватило нескольких баллов для поступления в школу IQanat. Таким образом количество грантов суммарно выросло до 270!

«Здесь каждый талант получает доступ к знаниям, наставникам и возможностям, которые открывают путь к любой вершине. Те, кто сегодня прилагает усилия, завтра станут учеными, разработчиками, инженерами, лидерами - теми, кто будет определять облик нашей Родины и вносить вклад в ее процветание», - отметил попечитель IQanat в Северо-Казахстанской области, бизнесмен Сергей Кан.

Как прошла неделя финала для детей?

В рамках финала школьники проходили тестирование и интенсивную апгрейд-программу от IQanat: образовательные тренинги, научные эксперименты, а также 270 часов обучения по математике и английскому языке в программе Peer-to-Peer. Это формат, когда детей учат не учителя, а старшеклассники школы IQanat и «аламники» проекта. Так взрослые ребята помогают проекту, возвращая добро и следуя идеологии проекта – Giving Back, а младшие – получают не только знания, но и наставников и будущую ролевую модель.

Отметим, что системная работа IQanat показывает конкретные результаты: 94% выпускников поступают на грант в ведущие университеты Казахстана и зарубежья, и сейчас учатся в 17 странах мира. Выпускники вырастают в ответственных и эмпатичных лидеров, готовых вносить положительный вклад в общество.

Финалист из села Нура, Карагандинская область, получивший грант в этом году, делится:

«Когда я узнал, что получил грант, не смог сдержать слез. Я сразу представил, как обрадуется мама. Мы всегда жили просто, но она говорила: «Главное - учись, балам, знание тебя вытащит». Я долго готовился к тесту и делал это ради семьи, чтобы помочь своим сестренкам-братишкам в ауле и оправдать надежды тех, кто поверил в меня», - говорит Дәулет Әмірхан.

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