Это оляпка. Она же водяной воробей. Птичка, которая живет по своим законам, и кажется, что глумится над нашими пуховиками.

На первый взгляд – ну что в ней особенного? Кругленькая, компактная, в строгом коричнево-черном костюме с белоснежным жабо. Такая миниатюрная офисная секретарша – любительница дайвинга.

Но вот она сделала шаг к воде – и вся концепция хрупкой малышки рушится. Оляпка приседает, слегка покачивается, будто обдумывает мировую политику или выбирает лучший камень для нырка, а затем… шмыг! – и скрывается под водой, на которую в такой мороз даже смотреть неприятно. А этот воробей уже вынырнул, вылез на сушу – весь такой счастливый, как человек, который неожиданно нашел в кармане забытые 5 000 тенге.

Оляпку не интересуют семечки из кормушки или хлебные крошки с нашего стола. Она – гурман подводного мира. Рацион у нее простой. Пусть и не морепродукты, но для наших мест он все равно изысканный: личинки водных насекомых, ручейники, мелкие рачки и все остальное, что прячется между камнями на дне. Чтобы добраться до таких деликатесов, она ныряет, как профессиональный дайвер, как подводная лодка на ручной тяге.

Оляпки обитают там, где вода не сдается морозу без боя. Горные ручьи, быстрые реки, протоки. В общем, везде, где реки зимой дышат через тонкие прорези в сугробах. Если заметите издали некую темную точку возле воды, которая оживленно скачет, приседает и ныряет, то это точно оляпка – хозяйка студеных вод. В Европе называют dipper, то есть ныряльщица, а в народе это водяной воробей. Но такой воробей, который даже пингвинов удивляет смелостью.

При всем героизме оляпка остается очень забавной. Она не пытается быть эпичной. Не позирует. Не требует аплодисмен­тов. В морозный декабрь она не теряет аппетит, не отменяет свой обед, она просто ныряет за ним в ледяную воду, выныривает с полным клювом, отряхивается и как бы лукаво спрашивает:

– Ну что, товарищ, кто из нас слабое звено?

А ты кутаешься в свой мохеровый шарф и ворчишь себе под нос:

– Кому зима, а кому шведский стол…

Но уже вечером, после ужина и горячего чая с лимоном и плюшками ты рассказываешь пятилетней внучке Ане легенду об оляпке, которая однажды спасла парня по имени Тимур, который шел к любимой девушке Алие, чтобы сделать предложение. Вот как все было на самом деле.

Раньше Тимур только слышал, что возле протоки якобы живет одна маленькая, но очень принципиальная птичка – оляпка. Круглая, как новогодний мандарин, и с белым нагрудником, будто собралась на корпоратив лесных духов. При этом она ныряет в ледяную воду так легко, как обычные люди ныряют в теп­лую кровать после шумного праздника.

И вот в один предпраздничный вечер Тимур пошел вдоль реки на свидание. В кармане нес обручальное кольцо. Он хотел сделать предложение руки и сердца так красиво и романтично, как никто еще не делал. Под мерцающими звездами, в лунном свете. Но романтика – штука скользкая. Споткнулся Тимур, взмахнул рукой – коробочка выпала, ударилась о камень, раскрылась, кольцо выпрыгнуло и упало в воду. Опустилось на самое дно быстрой реки. И река сказала: «Спасибо, оставлю себе».

Тимур застыл, как игрушечный снеговик на старых батарейках. И вдруг появилась она – оляпка. Попрыгала, сердито покачалась из стороны в сторону, пискнула что-то вроде: «Эх, молодежь, ничего поручить нельзя, все приходится делать самой», – да и сиганула с камня в ледяную воду. Да так решительно это сделала, что река на мгновение остановила свое быстрое течение.

Через пару секунд оляпка вынырнула – мокрая, довольная, с видом сотрудника отдела по возврату утерянных документов – и положила кольцо к ногам Тимура. А он, остолбенев, сказал почти шепотом:

– Спасибо, дорогая птичка, если бы не ты, все пропало бы!

В ответ оляпка только фырк­нула: «Знаю…» И улетела по делам. Зимой у нее забот всегда много…